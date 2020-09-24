Muzun faydaları: muz nelere iyi gelir?

Her haliyle çok lezzetli olan muz sandığımızdan daha faydalı.

İçerdiği mineraller, vitaminlerin yanı sıra besleyici olmasından dolayı dünyada sıklıkla tüketilen meyvelerden biri olan muz çok sayıda faydası vardır.

Muz, yeşil, kırmızı, sarı ve olgunlaşma göstergesi kahverengi olmak üzere bir dizi renkte olabilir. Bir porsiyon veya 126 gram muz yaklaşık 110 kalori ve 30 gram karbonhidrat içerir.

İdeal rengi nedir?

Muzlar yeşilken kesilir, satışa sunulmadan önce bekletilerek olgunlaştırılır. İdeal yeme şeklinde muz kabuğu tam sarı renkte olup üzerinde kahverengi benekler yer almaktadır. Bu görünümü ile muzun içinde bulunan tüm nişasta şekere dönüşmüş durumdadır. Fakat yine de damak zevkinize göre farklı olgunluk düzeylerindeki muzları tüketebilirsiniz.

Kasları güçlendirmek için sporcular tarafından yüksek miktarda tükettikleri muzun faydaları nedir? Muz nelere iyi gelir?

Muzun faydaları

*Yüksek miktarda potasyum içermesi sebebiyle özellikle kas kramplarını ve güçsüzlüğü azaltır.

*Kemik yapısını güçlendirir.

*Muz'daki potasyum içeriği kan basıncını düşürmeye de yardımcı olur.

*Yüksek B vitamini içeriği ile mutluluk veren meyveler arasındadır.

*Lif içeriğiyle sindirimi desteklediği ve metabolizmayı geliştirmede yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

*Stresi azaltmada etkili olan muz içeriğindeki triptofan uykuyu tetikleyici özelliğiyle rahat bir uykuya zemin hazırlar.

*Yine içerisindeki potasyum sebebiyle, cilde parlaklık verir.

*Muzlardaki yüksek demir içeriği nedeniyle, anemi tedavisinde güçlü bir yardımcı besindir.

*Muz mafsal ve böbrek hastalarına çok faydalıdır. *Ülser yaralarını iyileştirir, mideye iyi gelir.

500'den fazla çeşit

A, B1, B2, C ve E vitaminleri içeren muz, ayrıca potasyum, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum ve iyot açısından da son derece zengindir. Kalorisinin yüksek olmasından dolayı, diyet yapanların çok fazla tüketmediği bir meyvedir.

Anayurdu kesin olarak bilinmeyen muzun, dünya üzerinde 500 çeşidi vardır. Ülkemizde en sık bulunan Anamur muzudur. Korunması çok zor bir meyvedir. Soğuktan çabuk etkilenir ve hemen kuruyarak dökülür.