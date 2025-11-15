Obje olmaktan özne olmaya: Prestij 2.0

MEHMET ERKAN





Gerçek hayat deneyimlerine dayanan kitaplar her zaman çok kıymetlidir. Özellikle de belirli disiplinlerde. Çünkü teori ile pratiğin bir araya getirilmesi her zaman mümkün olmaz, olsa da oldukça meşakkatlidir, özellikle teknik dışı konularda.

Bugün ülkemizde belki de en çok ihtiyacını duyduğumuz şey, pratik bilgiye fazlası ile sahip olan insanların bunları yazması, kalıcı ve başkalarına aktarılabilir hale getirmesidir. Ne yazık ki en başarılı addettiklerimiz bile yazmaktan imtina edebiliyor. O zaman da bir yönüyle ilmin zekâtı ödenmemiş oluyor.





İLK KİTAP

Esad Sivri iletişim alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip, ülkemizin güzide kurumlarında görev almış bir isim. Prestij 2.0 da onun ilk kitabı. “Hiyerogliflerden Captionlara Dijitalleşen İletişim” de kitabının alt başlığı, aslında tarihten gelen bu ibare bile kitabın konuyu ne kadar derinden, geriden ve bütünsel aldığının göstergesi. Bu yönüyle Prestij 2.0 ne sadece dijital ne de geleneksel bir iletişim kitabı, hepsini kapsayan, örnekleri ile açıklayan ve okuyucuyu içine alan bir eser. İçine alan diyoruz çünkü dili bir ilk kitabın ötesinde.

Prestij 2.0 ‘ı okurken beni en çok etkileyen bu akıcılık ve sadelik oldu. Bunu önce yazarının iletişimci kimliğine bağladım, ama cümleler arasında adeta hiçbir pürüze denk gelmeden ilerledikçe bunun daha çok okuma alışkanlığı ile güçlenmiş bir üsluba bağlı olduğunu anladım. Bu yönüyle eser kusursuz ve güçlü bir anlatıma sahip. Bu da onu diğer iş dünyası, iletişim kitaplarından ayırıyor.





İLETİŞİMİN FARKLI KAYNAKLARI

Prestij 2.0; iletişimin psikolojisinden geleneksel pazarlamaya, geleneksel pazarlamadan dijitalleşen dünyaya, tüm bu hızlı dönüşüm içerisinde markalara, duygulara, kurumlara ve özünde insana 360 derece bakmamızı sağlıyor. Kitap bu yönüyle iletişim ve pazarlama alanında hiçbir açık kapı bırakmayarak, zihinlerimizdeki boşlukları dolduruyor, soru işaretlerini aydınlatıyor. Kitabın özellikle iletişim psikolojisi bölümünde yer alan “güncellemeyi kaçırma duygusu” ile “duygu trafiği” kavramları okurun yüzüne iletişim dünyasının objesi olduğu gerçeğini sert bir şekilde vuruyor. Bu da ister istemez metinlere ilginizi ve dikkatinizi artırıyor. Obje olmak kaygısı, ilerleyen sayfalarda yerini öğrendikçe rahatlamaya bırakıyor.

Ben belirli bir alanda yazılan kitapların başarısını, konu ile hiç ilgisi olmayan insanların da o kitabı ellerine alıp severek okuyup okumamasına bağlarım. Çünkü bu bizlere yazarının eserini evrensel bir çizgiye getirdiğini, herkesi kapsayıcı olduğunu ve hiç sıkmadan anlatabildiğini gösterir. Esad Sivri’nin Prestij 2.0’ı tam da böyle bir kitap olmuş. Bu yönüyle sadece iletişimcilerin değil, iletişimin hedef kitlesi olarak herkesin okuması gereken bir eser. Ama özelde yine de belirtmek gerekirse, öncelikle iletişim alanında kariyer yapmak isteyen öğrencilerin, bu alanda çalışan akademisyenlerin ve tüm profesyonel çalışanların okuması gereken bir yapıt. Tüm profesyonellerin diyorum çünkü artık iletişim, daha üst seviyelere gelmek isteyen tüm beyaz yakalıların bilmesi gereken bir disiplin. Eskiden nasıl ki finans bilmeden CEO olunmaz diyorsak, şimdi aynısını iletişim için de söylemek yanlış olmaz.

Esad Sivri’ye getirilebilecek naçizane eleştirilerden birisi bu kadar güçlü dili ve teorik altyapısı olan eser daha fazla örnek olay, yaşanmış hikayeler ve deneyimler içerebilirdi. Yazarının kimliği ve uzun yıllara dayanan deneyimi bizlerin bu beklentimizde hiç de haksız olmadığımızı gösteriyor. Teorinin ardından gelen, hepimizin medyadan ya da haberlerden hatırladığı gerçekler ve bunların yorumlanması belki de kitabın en lezzetli kısımlarıydı. Örnek olayları okurken çoğu zaman “a demek iletişim alanında bu şuraya denk geliyor” ya da “ben hiç böyle düşünmemiştim” tepkileri verebiliyorsunuz.