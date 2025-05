Şaire gram altın takılır mı?

Tertip heyeti toplantısında ben dahil on ihtiyar vardı. Heyetin yaş ortalamasını, bu yaşımda aşağı çeken ben oldum desem yeridir. Çaylar içilirken önce kimlerin davet edileceği konuşuldu, sonra programın genel hatları. Bana bir konuşma teklif ettiler, kabul etmedim. Onur konuğu kim olsun diye sordular, ben bilmem diyerek savuşturdum. Son olarak davetli şairlere ne hediye edileceği gündem oldu. Kimi kitap hediye edelim dedi, kimi kravat, fular, eşarp yahut çiçek. Birisi kalkıp tanıdığı bir ebru ustası olduğunu, kendisinden çerçeveli ebrular alabileceğini, şairlere ebrudan oluşan tablonun yakışacağını söyledi. En son, içlerinden biri kalkıp ilk akla gelen, hep akla gelen, hiç akıldan çıkmayan o teklifi yaptı. “Dolmakalem hediye edelim. Hani şairler ya, yazıyorlar filan…” Dayanamayıp araya girdim. “Dolmakalemle yazan mı kaldı Allah aşkına.” dedim. “Herkes artık bilgisayara yazıyor. Hatta bilgisayara bile tenezzül etmiyorlar. Ellerindeki o küçük akıllı telefonlara yazıyordur muhtemelen yeni şairler.” Bütün gözler üzerimdeydi. Ağzımdan çıkacak teklifin kabul göreceğini o an hissettim. “Hediye edilmesi düşünülen kitaplar, kravatlar, fularlar, eşarplar, çiçekler, ebrular ve dolmakalemler ne kadar tutuyor?” diye sordum. Söylenen meblağları alt alta yazıp topladım. Kırk bin lira ediyordu. Sonra kaç şair olduğunu sordum. “On iki.” dediler. “Tamam.” dedim. “Dörder bin liradan on iki şaire birer gram altın verseniz, kırk sekiz bin lira yapıyor. Bunca hediyeye, bir ton para vereceğinize bütçeye ufak bir ek yapıp her birine birer gram hediye verseniz daha makbule geçer.”