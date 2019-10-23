Hayat Sinemada yeni dönem
SİNEMA

Sinemada yeni dönem

Yeni Sinema Kanunu ile ilgili yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre artık ‘Halk Günü’ uygulaması haftada ikiye çıkarılıyor, indirimli biletler çeşitleniyor. Ayrıca, sinema filmleri ancak vizyondan kalktıktan 5 ay sonra ücretli yayın yapan platformlardan izlenebilecek.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Organize İşler Sazan Sarmalı filminin daha vizyondayken Netflix’te yayınlanması büyük tepki toplamıştı. Yönetmelikte bunu önleyecek düzenleme de yer aldı.
Organize İşler Sazan Sarmalı filminin daha vizyondayken Netflix’te yayınlanması büyük tepki toplamıştı. Yönetmelikte bunu önleyecek düzenleme de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hazırlanan “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

BİLET BİLGİLERİ BAKANLIKTA OLACAK

Yönetmelikle sinema salonu işletmecilerinin sinema salonlarına, gösterilen filmlere ve sinema biletlerine ilişkin bilgileri Bakanlığa iletmeleri zorunlu hale getirildi. Sinema salonları gösterilen filmlere ve sinema biletlerine ilişkin bilgileri Bakanlığa iletmeleri zorunlu olacak. Ülke genelinde satılan tüm bilet bilgilerinin eş zamanlı olarak toplandığı uygulama, tüm sektörün kullanımına açılacak.

REKLAM SÜRESİ EN FAZLA 10 DAKİKA

Yeni yönetmelik ile sinemada reklam sürelerine de sınırlama getirildi. Reklam süresi 10 dakikaya düşürüldü. Filmlerin tanıtımına imkân sağlayan fragmanların film öncesinde en az üç dakika gösterimi zorunlu hale getirilecek.

NETFLİX’E KÖTÜ HABER GELDİ

Artık, sinema salonlarında ilk kez ticari dolaşıma girecek değerlendirme ve sınıflandırması yapılmış sinema filmleri, gösterime girdiği tarihten itibaren ücretli yayın yapılan kablo, uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda 5 ay geçmeden, ücretsiz yayın yapılan uydu, karasal, internet ve diğer ortamlarda 6 ay geçmeden ticari amaçla yayınlanamayacak veya umuma iletilemeyecek.

‘MISIR SAVAŞLARI’ SORUNU DA ÇÖZÜLDÜ

Sinema salonu işletmecileri ile yapımcılar arasında krize sebep olan, kamuoyunda “mısır savaşları” olarak bilinen sorun da çözüldü. Sinema salonu işletmecileri bilet ve diğer ürün fiyatlarında ayrı ayrı indirimler yapabilecek, ancak sinema bileti ile birlikte başka bir ürünü paket halinde satamayacak.

BİLETLERE İNDİRİM AYARI

Sinema salonu işletmecileri, filmin yapımcısı veya dağıtımcısı arasında yapılan sözleşmeler çerçevesinde ‘belirli yaş ve üzeri bileti’, ‘engelli bileti’, ‘şehit yakını ve gazi bileti’, ‘halk günü bileti’, ‘internet bileti’, ‘kamu meslek grubu bileti’, ‘öğrenci bileti’ ve ‘sabah seansı’ türlerinde indirim yapabilecek. Halk günü de artık haftada iki gün olacak. Yaş sınıfları da, “Genel İzleyici, 6A, 6+, 10A, 10+, 13A, 13+, 16+ ve 18+” olarak düzenlendi.

Çocuk filmlerine fragman ayarı

  • Bundan böyle fragmanlar da sinema filmleri gibi sınıflandırılacak ve aileler, çocuk filmlerinde korku filmi fragmanları izlemeyecekler. Kamuoyundaki özellikle çocuk filmleri öncesinde yetişkinler için uygun bulunan fragmanların gösterilmesi hususunda duyulan rahatsızlık “Sinema filmi öncesinde veya arasında gösterilen fragmanların, gösterimi yapılan sinema filmi için belirlenmiş işaret ve ibarelere uygun olması zorunludur” hükmü ile son buluyor.

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