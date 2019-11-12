Hayat Tarihimize kavuştuk
KÜLTÜR SANAT

Tarihimize kavuştuk

Türkiye, son 15 yılda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 4 bin 399 tarihi eserini yurda döndürdü. 2019’da İngiltere’den bir çini pano, bir kadın başı heykeli ile 2 sırlı seramik parçası, tarihi dönemlere ait bir insan kafatası parçası ile Bulgaristan’dan 63 tarihi eser ülkeye geri getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2004-2019 yılları arasında yürütülen yoğun girişimler sonucunda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 4 bin 399 eser, yurda kazandırıldı. Bu eserlerden 68’i bu yıl ülkeye kazandırıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde 2019’da İngiltere’den bir çini pano, bir kadın başı heykeli ile 2 sırlı seramik parçası, tarihi dönemlere ait bir insan kafatası parçası ile Bulgaristan’dan 63 tarihi eser ülkeye geri getirildi.

CAMİDEN LONDRA’YA

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Çarşamba Mehmet Ağa Camisi’nden 2009’da çalınan çiniler arasında bulunan Ayete’l-Kürsü yazılı büyük çini panonun İngiltere’nin Londra kentinde olduğu tespit edildi. Çini pano, 17 Nisan 2019’da İstanbul’a getirilerek Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde muhafaza altına alındı.

MÜZEDE SERGİDE

Londra’da bir kişi tarihi dönemlere ait bir insan kafatası parçasını Türkiye’ye iade etmek için Türkiye’nin Londra Büyükelçiliğiyle temasa geçti. İstanbul’un Saraçhane semtindeki arkeolojik kazılardan çıkarıldığı tespit edilen insan kafatası parçası, 2 Ekim 2019’da Türkiye’ye getirilerek Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde muhafaza altına alındı. Eserin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğüne teslim edilmesi planlanıyor. Sofya Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince, Sofya Müzesinde bulunan bazı eserlerin Türkiye’ye iade edilmesi kararı üzerine 63 eser yurda döndü.

EL YAZMASI ESERLER

  • Türkiye’ye, 2004’ten beri yürütülen çalışmalar sonucunda iade edilen ilk eserler İsviçre’nin Zürih kentinde ele geçirilenler oldu. Aynı yıl 396 eser Türkiye’ye iade edildi. Aralarında Almanya, İsviçre, Bulgaristan, ABD, Avustralya ve İngiltere’nin de bulunduğu ülkelerden 2012’de 86, 2013’te 30, 2014’te 86, 2015’te ise 39 eserin iadesi sağlandı. Tarihi Yortan Kabı ile Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine ait el yazması kitap ve tarihi İznik çinisi de 2017 sonunda ülkeye kazandırıldı.

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