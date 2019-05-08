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Hayat Türkiyede kirli hava 52 bin ölüme neden oldu
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GENEL SAĞLIK

Türkiye'de kirli hava 52 bin ölüme neden oldu

"Hava Kirliliği ve Sağlık Etkiler: Kara Raporu"na göre, hava kirliliği 2017'de 51 bin 574 ölüme yol açarken, bu rakamın aynı yıl trafik kazalarından ölenlerden 7 kat daha fazla olduğu görüldü.

Haber Merkezi AA
Hava kirliliği kaynaklı ölümler 2017'de trafik kazası kaynaklı ölümlerin 7 katı daha fazla can aldı.
Hava kirliliği kaynaklı ölümler 2017'de trafik kazası kaynaklı ölümlerin 7 katı daha fazla can aldı.

Türkiye'de hava kirliliği 2017'de 51 bin 574 can kaybına sebep oldu. Bu rakamın aynı yıl trafik kazaları kaynaklı ölümlerin 7 katı olduğu ortaya çıktı.

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun "Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri: Kara Raporu"nun sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda, 2016-2018 yılları arasında Türkiye'deki hava kirliliği ve bunun sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Konuya dikkat çekmek amacıyla 7 Mayıs Dünya Astım Günü'nde yayınlanan rapora göre, 2018'de yetersiz veriler sebebiyle Bolu, Eskişehir, Kastamonu, Kırıkkale, Kütahya, Muş, Şırnak ve Uşak'ta hava kalitesi hesaplanamadı. Hava kalitesi değerleri hesaplanan 73 ilin 44'ünde kirli hava solundu.

En temiz Ardahan'ın havası

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği değerlere göre, hava kirliliğinin en yüksek hesaplandığı iller sırasıyla Kahramanmaraş, Iğdır, Mersin, Manisa, Niğde, Bursa ve Afyonkarahisar oldu. Kahramanmaraş, Manisa ve Muğla'daki kirlilikte şehirlerdeki kömür santrallerinin etkili olduğu tespit edildi.

Ardahan ise DSÖ tarafından önerilen hava kirliliği limit değerleri doğrultusunda Türkiye'nin 2018'de en temiz havasına sahip ili olarak öne çıktı. Artvin, Rize, Kırşehir ve Tunceli'deki hava kalitesi değerleri de DSÖ değerlerine yakın seyretti.

İstanbul'un en kirli havası Esenyurt'ta

Türkiye'nin en kalabalık ili İstanbul'un 39 ilçesinden 19'unda hava kalitesini ölçecek istasyon bulunamadığı için bu ilçelerde ölçüm yapılamadı.

İstanbul'un ölçüm yapılan 20 ilçesi arasında Esenyurt, geçen yıl hava kirliliği en fazla olan ilçe oldu. Esenyurt'u, Aksaray, Yenibosna, Mecidiyeköy ve Alibeyköy takip etti. İstanbul'un ölçüm yapılabilen ilçeleri arasında en düşük hava kirliliği değerleri Sarıyer, Şile ve Büyükada'da ortaya çıktı.

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Geçen yıl Ankara'da ise ölçüm yapılabilen ilçeler arasında en yüksek hava kirliliği değerleri Sincan'da görüldü. Sincan'ı, Çankaya ve Keçiören takip etti.

İstanbul'da hava kirliliği nedeniyle 5 bin 851 kişi öldü

Hava kirliliğinin sağlık üzerine etkilerinin de incelendiği rapora göre, 2017'de yaşanan 30 yaş üstü toplam 399 bin 25 ölümün 51 bin 574'ü hava kirliliğinden kaynaklandı.

2017'de hava kirliliği İstanbul'da 5 bin 851, Bursa'da 3 bin 98, İzmir'de 2 bin 518, Ankara'da 2 bin 139, Konya'da 2 bin 82, Manisa'da bin 957 ve Mersin'de bin 628 can aldı.

Öte yandan, söz konusu yılda hava kirliliği kaynaklı ölümlerin tüm ölümlere oranla en fazla olduğu iller yüzde 25,5 ile Iğdır, yüzde 25,1 ile Kahramanmaraş ve yüzde 23,7 ile Afyonkarahisar oldu. Hava kirliliği kaynaklı ölümler 2017'de trafik kazası kaynaklı ölümlerin 7 katı daha fazla can aldı.

KOAH ve kısırlığın temel sebepleri arasında

Ayrıca, hava kirliliğinden kaynaklanan hastalıklar arasında en sık görülenleri alt solunum yolu enfeksiyonları ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) oldu. Tüm alt solunum yolu enfeksiyonları ölümlerinin yüzde 25,5'i ve tüm KOAH ölümlerinin yüzde 26,8'inin hava kirliliğine bağlı olduğu tespit edildi.

Hava kirliliğinin doğurganlığı etkilediği, düşük, kısırlık ve sperm kalitesini de düşürdüğü ortaya çıktı. Ayrıca hava kirliliğinin bebeklerde astım, otizm, ani bebek ölümü sendromu ve zeka geriliği görülme riskini artırdığı görüldü.

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