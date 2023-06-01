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BOTAŞ'tan doğalgaz zammı açıklaması

Haziran ayında doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşların gündeminde. BOTAŞ'tan haziran ayı doğal gaz fiyatlarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 1 Haziran 2023 (bugün) tarihinden itibaren geçerli olan doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı duyuruldu.

08:59 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Doğalgaza zam var mı?

Doğalgaza zam var mı?

BOTAŞ, haziran ayında doğal gaz fiyatlarında bir değişikliğe gidilmediğini duyurdu. BOTAŞ açıklamasında, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatının ülkemizde uygulandığının altını çizdi.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-satım işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

BOTAŞ, 1 Haziran itibariyle geçerli olacak tarifeye ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, bugünden itibaren doğalgazda herhangi bir zam olmayacağı açıklandı.

BOTAŞ'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından Ol Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatlan esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."




#doğalgaz
#botaş
#zam
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