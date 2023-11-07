iPhone pil ömrü, cihazın modeline, kullanım alışkanlıklarına ve pil sağlığına bağlı olarak değişebilir. Apple, yeni bir iPhone'un tipik olarak belirli bir kullanım için şu sürelerde pil ömrü sunabileceğini söyler:

iPhone'unuzun pil ömrünü uzatmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz:

Parlaklık Ayarlarını Düzenleyin:

Ekran parlaklığını düşürmek, pil ömrünü önemli ölçüde artırabilir. Ayarlar uygulamasından Ekran ve Parlaklık seçeneğine giderek parlaklığı azaltabilirsiniz.

Otomatik Parlaklık Kullanın:

Otomatik parlaklık, çevresel ışığa bağlı olarak ekran parlaklığını otomatik olarak ayarlar. Bu, pil tasarrufu sağlar.

Uygulama Güncellemelerini Yapın:

İşletim sistemi ve uygulamalarınızın güncel olduğundan emin olun. Güncellemeler, performansı artırabilir ve enerji tüketimini azaltabilir.

Uygulama Kullanımını İzleyin:

Ayarlar uygulamasının Pil sekmesinden hangi uygulamanın ne kadar pil tükettiğini görebilirsiniz. Enerjiyi fazla tüketen uygulamaları sık kullanmaktan kaçının veya alternatifleri araştırın.

Arka Plan Uygulama Güncellemelerini Kapatın:

Ayarlar > Genel > Arka Plan Uygulama Yenileme bölümünden belirli uygulamaların arka planda çalışmasını engelleyebilirsiniz.

Push Bildirimleri Azaltın:

Bildirimlerinizi gerekli olmadığı uygulamalar için devre dışı bırakın veya bildirim sıklığını azaltın.

Enerji Tasarrufu Modunu Kullanın:

Ayarlar > Pil sekmesinden Enerji Tasarrufu Modu'nu açabilirsiniz. Bu mod, pil ömrünü uzatmak için işlemci hızını düşürür ve bazı otomatik güncellemeleri kapatır.

GPS ve Konum Servislerini Kısıtlayın:

Konum servislerini sadece gerekli olduğu zamanlarda kullanın ve uygulamaların sürekli konum bilgisi almasını engelleyin.

Wi-Fi ve Bluetooth'u Kapatın:

Wi-Fi ve Bluetooth bağlantılarını kullanmadığınızda kapatın, çünkü sürekli arama ve bağlantılar pil ömrünü azaltabilir.

Push E-posta Ayarlarını Gözden Geçirin:

E-posta hesaplarınızı manuel olarak belirli zaman aralıklarında kontrol etmeye ayarlayarak push e-posta bildirimlerini azaltabilirsiniz.

Uygulamaları Kapatın:

Arka planda çalışan uygulamaları düzenli olarak kapatın. Ana ekrana döndüğünüzde uygulamaların hala çalışmadığından emin olun.

Soğuk ve Sıcak Ortamlardan Kaçının:

iPhone'unuzu aşırı sıcak veya soğuk koşullarda kullanmaktan kaçının, çünkü bu pil performansını olumsuz etkileyebilir.

iPhone pil ömrü nasıl artırılır?

Ayarlarınızı optimize edin. pil ömrünü korumanın iki basit yolu vardır: Ekranınızın parlaklığını ayarlayın ve Wi-Fi kullanın. Pil ömrünü uzatmak için ekranın parlaklığını azaltın veya Otomatik Parlaklık ayarını açın. Ekran parlaklığını azaltmak için Denetim Merkezi'ni açın ve Parlaklık ayar çubuğunu aşağı çekin.

iPhone pil sağlığı 80 altına düşerse ne olur?

iPhone 15 modellerindeki %80 Sınırı hakkında. %80 Sınırını seçtiğinizde iPhone, yaklaşık yüzde 80 düzeyine kadar şarj olduktan sonra şarjı durdurur.

iPhone pil ömrü neden kısalır?

Apple pil sağlığı bölümü hakkında direkt şunları söylüyor: Tüm şarj edilebilir piller sarf malzemesi bileşenlerdir. Bu bileşenler kimyasal olarak yaşlandıkça etkileri azalır. Lityum iyon piller, kimyasal olarak yaşlandıkça daha az şarj tutar. Bunun sonucunda pil ömrü kısalır ve en yüksek performans düzeyi düşer.”



