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Vergisiz telefon hangi markaları kapsıyor? İşte vergi indirimi olan cep telefonları

Vergisiz telefon satışı için geri sayım sürüyor. 2023 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere vergisiz telefon satışı sözü vermişti. Erdoğan, bu sözü hayata geçiriliyor. Eylül ayı başında düzenlenen son Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, gelecek toplantıda konuya dair gelişmeler olacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere vergisiz telefonun ayrıntılarını açıkladı. Peki öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? İşte 2023 vergisiz telefon modelleri ve fiyatlarına ilişkin detaylar...

19:30 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Vergisiz telefon fiyatları ve modelleri

Vergisiz telefon fiyatları ve modelleri

Vergisiz telefon modelleri ve fiyatları araştırmaları hız kazandı. 5 Eylül Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin olarak "Taahhüdümüz olan 10 GB internet ve cep telefonu desteği konusunu değerlendirdik." açıklamalarında bulundu. Türkiye’de üretilen tüm telefon modellerinde geçerli olacak olan vergisiz telefon kampanyası kapsamında Türkiye'de üretilen 10 markanın 51 akıllı telefon modeli vergisiz olarak alınabilecek. İşte 2023 vergisiz telefon modelleri, fiyatları ve satış tarihine ilişkin merak edilenler...

Vergisiz telefon alma şartları neler?

Öğrenciler için geçerli olan vergisiz telefon satışı ile ilgili detaylar netleşti. Vergisiz cep telefonlarını sadece üniversite öğrenciler alabilecek. ÖTV ve KDV’siz cep telefonu imkanından tüm üniversite öğrenciler ile birlikte yüksek okul ve açık öğretimde de okuyanlar dahil olmak üzere toplamda 7 milyon kişi dahil olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergisiz telefon satışının detaylarını açıkladı. Erdoğan, "Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz." ifadesini kullandı.

Vergisiz telefon hangi markaları kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergisiz telefon satışının kapsamına ilişkin olara, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz." dedi.

Telefonlardan ne kadar vergi düşecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere vergisiz telefonun ayrıntılarını açıkladı. “9500 TL’yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için 5500 TL destek Erdoğan, ““Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz" dedi.

Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

Vergi indirimi hangi telefon ve modellerde uygulanacak?

Vergisiz modeller Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bir üst sınırı olacak. Türkiye'de üretilen modeller içinde Samsung ve General Mobile bulunuyor. Huawei ve Apple ise bu listede yer almıyor.

İşte Türkiye’de üretimi veya montajı gerçekleştirilen marka ve modellerden bazıları:

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