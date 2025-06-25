İSKİ, İstanbul'un baraj doluluk oranlarını düzenli olarak duyurmaya devam ediyor. İstanbul'da su bilgilerini merak edenler, İSKİ'nin resmi açıklamaları ile güncel baraj doluluk oranlarını öğrenebilmekte. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, 25 Haziran 2025 günü itibariyle İSKİ'nin verilerine göre yüzde 68,65 olarak ölçüldü. Peki, 25 Haziran İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İşte, Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere ve diğer barajlardaki doluluk oranları...
İstanbul barajları doluluk oranı yüzde kaç?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. İstanbul'da etkili olan yağışlı havanın ardından barajlardaki su seviyesinde artış yaşandı.
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre 25 Haziran'da yüzde 68,65 oldu. Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 83,47 ile Elmalı, en düşük su miktarı ise yüzde 22,39 ile Istrancalar oldu.
İstanbul'da hangi barajda ne kadar su var, doluluk oranı yüzde kaç?
Ömerli Barajı yüzde 76,44
Darlık Barajı yüzde 73,39
Elmalı Barajı yüzde 83,47
Terkos Barajı yüzde 71,19
Alibey Barajı yüzde 51,9
Büyükçekmece Barajı yüzde 62,87
Sazlıdere Barajı yüzde 52,5
Istrancalar Barajı yüzde 22,39
Kazandere Barajı yüzde 68,66
Pabuçdere Barajı yüzde 68,9