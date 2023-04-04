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Kamu işçini ilgili toplu iş sözleşmesinde kritik viraja girildi

Kamudaki yaklaşık 700 bin işçiyi ilgilendiren yeni toplu iş sözleşmesi süreci hızla devam ediyor. 700 bin işçiye toplu sözleşme zammı verilecek. TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 700 bin kamu işçisiyle ilgili toplu sözleşme görüşmelerinin başladığını duyurmuştu. İşçi tarafının 20 Ocak'ta sunduğu taleplere karşı TÜHİS'in, 5 Nisan Çarşamba günü yapılacak görüşmede ilk teklifini masaya getirmesi bekleniyor. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in talepleri arasında taban ücret 15 bin liraya yükseltilmesi de yer alıyor. Peki 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ne zaman başlayacak?

15:55 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Kamu işçi zam oranları

Kamu işçi zam oranları

Karayolları, Demiryolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, kömür işletmeleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Birlikte hareket eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in işçi kesimini temsil ettiği görüşmelerde, gözler, işverenleri temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'na (TÜHİS) çevrildi.

Kam işçi toplu sözleşme çerçeve protokolü

Aylık brüt taban ücreti ne kadar olacak?

  1. Görüşmelerde, işçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in belirlediği ortak taleplerde, "aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi" yer alıyor.
  2. Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinin sonra ise birinci altı ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için yüzde 5'er zam ve enflasyon farkı isteniyor. Bunlarla birlikte, belediye ve il özel idare şirketlerindekileri de dahil tüm kamu işçilerine ilave tediye talep ediliyor.

2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ne zaman başlayacak?

Öte yandan, yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Bu doğrultuda, kamu işçilerini ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerin çerçevelerini belirlemesi açısından da önem taşıyor.


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#kamu işçi zam oranları
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