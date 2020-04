ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini aştı ABD’de yeni tip koronavirüsten dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bini aştı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında merkez üs durumuna gelen ABD'de, ölü sayısının 30 bin 844'e yükselirken vaka sayısı ise 566 bin 852'ye ulaştı. Ülkede en büyük can kaybının New York kentinde olduğu öğrenildi. New York'ta daha önce virüsten ölenler için toplu mezarların kazıldığına dair görüntüler basına da yansımıştı.

Haber Merkezi 16 Nisan 2020, 06:35 Son Güncelleme: 16 Nisan 2020, 06:55 AA