Koronavirüs Bursada işletmelere girişte HES kodu zorunluluğu
TÜRKİYE

Bursa'da HES kodu zorunlu mu? Bursa'da HES kodu ile girilen yerler nereler? HES kodu nasıl alınır?

Bursa'da işletmelere girişte HES kodu zorunluluğu

Bursa Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulu koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığını duyurdu. Buna göre, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kuaför, kahvehane, spor salonu gibi işletmelere girişte HES (Hayat Eve Sığar) kodu zorunluluğu getirildi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv.
Arşiv.

Marmara bölgesinde vaka sayısının en düşük olduğu il olan Bursa'da, valilik kararıyla yeni koronavirüs tedbirleri yürürlüğe sokuldu.

Birçok işletmeye girişte HES kodu zorunluluğu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla koronavirüs bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarının temin edilmesi amacıyla kahvehane, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, tematik parklar, berber, kuaför, güzellik salonu güzellik merkezleri, hamam, sauna, masaj salonu, kaplıca, nikâh salonu, düğün salonu, tiyatro vb. kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları ve spor merkezlerinin girişlerinde HES kodu kontrollerinin zorunlu hale getirildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara kısıtlama

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurullar dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklere katılımlarda HES kodu kontrolleri zorunlu oldu.

Valilik açıklamasının devamında, "65 yaş ve üzeri vatandaşların sabah 07:00-09:00, akşam 16:30-18.30 saatleri arasında şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın kendi işinde yada bir işyerinde çalıştıklarını belgelemesi durumunda şehir içi toplu taşıma araçlarını belirtilen saatler arasında kullanma kısıtlamasından muaf tutulmalarına, Alınan kararların 22.03.2021 Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulmasına, karar verilmiştir" denildi.

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