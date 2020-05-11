Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine seyahat kısıtlaması genelgesi
TÜRKİYE

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine seyahat kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir Giriş - Çıkış Tedbirleri( Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van, Zonguldak'ta kısıtlama sürecek.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri( Seyahat Kısıtlaması) konulu yeni bir genelge gönderdi

Genelge ile Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon olmak üzere toplam 9 ilde seyahat kısıtlaması bu gece (11 Mayıs) saat 24.00’dan itibaren sona eriyor

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 İlde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği Genelgede, tüm Dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla arttıran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının, halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamanın hayati önem taşıdığı belirtildi.

Genelgede, aksi halde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve buna bağlı olarak tedavi gereksinimi duyacak kişi sayısını arttıracağı, bu durumun da toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacağı ifade edildi. Daha önce gönderilen genelge ile sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak adına büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak’ta kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışların 15 gün süreyle sınırlandırıldığı, bahse konu kısıtlamanın süresinin ise 04 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00’a kadar uzatıldığı anımsatıldı.

Sağlık Bakanı Koca uyardı: Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, yığılmalar oluştu, tedbirler tam olmalı risk devam ediyor
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca uyardı: Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, yığılmalar oluştu, tedbirler tam olmalı risk devam ediyor

Bakanlık, daha önce alınan kararlar doğrultusunda Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla ilerinde giriş/çıkış kısıtlamaları kaldırılarak Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak illerine yapılacak tüm giriş/çıkışlar için getirilen kısıtlama uygulamasının 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’a kadar geçici olarak devamının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Yeni kararlar alındı

Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına dair devam eden tedbir uygulaması, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde değerlendirilerek; Bilim Kurulunun önerileri ve korona virüsle mücadelede alınan önlemler neticesinde vaka artış hızı ile salgının etkilerindeki azalma, iyileşen vaka sayısında görülen artış, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki azalma gibi olumlu gelişmeler göz önüne alınarak aşağıdaki kararlar alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bez maskelere ilişkin standardları TSE yayımlandı
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bez maskelere ilişkin standardları TSE yayımlandı

Buna göre;

  • Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek. Bu kapsamda, Valiler tarafından, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış sınırlaması tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak. Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.
  • Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

Dünya sosyal mesafeler için yeniden tasarlandı
FOTOĞRAF 12
Title
Tayland'da bir restorantta öğle yemeği yiyen insanlar.
Title
Danimarka'daki sosyal mesafe kurallarına uymalarına yardımcı olmak için bir yaya yolunun yeniden düzenlenmesi.
Title
Amsterdam'da bir restoran.
Title
Amsterdam'da ofis çalışma ortamı.
Title
Hollanda'da sırada bekleyen insanlar.
Title
Fransa toplu taşıma araçları.
Title
Hong Kong'daki bir kahve dükkanı.
Title
İngiltere'de erkekler tuvaleti.
Title
İtalya'da bisiklet ve yay yolları.
Title
Suudi Arabistan'daki bir alışveriş merkezi.
Title
Endonezya, otomatik pirinç ATM ünitesinden pirinç alan insanlar.
Title
Sri Lanka'da asansör içinde sosyal mesafe.
Dünya sosyal mesafeler için yeniden tasarlandı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ardından hayatımıza sosyal mesafe kavramı girdi. Sosyal mesafe ile salgının etki gücünü azaltmayı hedefleyen hükümetler kamu ve özel sektörü yeniden bir dönüşüm içine soktu. İşte tüm dünyadan sosyal mesafe fotoğrafları...
Abone Ol Google News
İkiyüzlüğünün ibretlik bir örneği

İkiyüzlüğünün
ibretlik bir örneği

Aksoy'dan 5 ülkenin ortak bildirisine tepki.
Kocadan AVM uyarısı

Koca'dan AVM uyarısı

​"Çok yakınlık tez ayrılık getirir."
81 ile seyahat genelgesi

81 ile seyahat genelgesi

​İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi yayınladı.
TSK'ya iftira atıyorsunuz

TSK'ya iftira atıyorsunuz

​AK Parti Sözcüsü Çelik'ten darbe söylentilerine sert tepki.
Tüm ilçenin <br>borcunu kapattı

Tüm ilçenin
borcunu kapattı

Veresiye defterlerini zabıtalar teslim aldı.
Dijital sınav kararı

Dijital sınav kararı

YÖK öğrencilerin merakla beklediği kararı açıkladı.

Bitirmesine <br>5 cüz kaldı

Bitirmesine
5 cüz kaldı

​Kabine toplantısı öncesi günlük hatim mukabelesi.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
Yakında binin <br>altına düşecek

Yakında binin
altına düşecek

​Bakan Koca, son 24 saati açıkladı.

Peçe yasak <br>maske zorunlu

Peçe yasak
maske zorunlu

Fransa'da o tartışma yeniden başladı.
Kim olduğu <br>ortaya çıktı

Kim olduğu
ortaya çıktı

​Başbakanla fotoğrafı çok konuşulmuştu.
Parası Almanya'ya gidecekti

Parası Almanya'ya gidecekti

​Firari Can Dündar'dan villa kaçırma girişimi.
Dört günlük kısıtlama

Dört günlük kısıtlama

Salgınla mücadelede yeni kararlar alındı.
Masa masaldır<br>maval okumaktır

Masa masaldır
maval okumaktır

​Bahçeli'den Akşener'e 'memleket masası' cevabı.
Büyük bölümü tamamlandı

Büyük bölümü tamamlandı

Yeşilköy Pandemi Hastanesi'nin örnek odaları.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.