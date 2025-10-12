KPSS 2025 memur atama listesi: Sağlık, tarım, MEB ve üniversite kadroları açıklandı

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler memur atamalarına çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçlarına göre, en düşük atama puanı 61,01; en yüksek atama puanı ise 96,48 oldu. Yüz binlerce aday, aldıkları puanlarla hangi kurum ve kadrolara atanabileceklerini merak ediyor. Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, MEB ve üniversiteler en fazla atama yapılan kurumlar arasında öne çıktı. KPSS lisans mezunları için 50, 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puanla atanılabilecek kurumlar ile 2025 memurluk taban puanları belli oldu.





KPSS 2025 atama puanları açıklandı

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS-2025/1 Lisans Yerleştirme Sonuçlarına göre; adaylar en düşük 61 puanla, en yüksek 96 puanla çeşitli kamu kurumlarına yerleşti. Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi kurumlar en çok atama yapılan birimler arasında yer aldı.





En yüksek atama puanı: 96,48 (Müfettiş Yardımcılığı – Hazine ve Maliye Bakanlığı)

En düşük atama puanı: 61,01 (Mühendislik – Yerel yönetimler / küçük il müdürlükleri)

Ortalama yerleşme aralığı: 70 – 80 puan bandı





KPSS’de kaç puanla memur olunur?

Geçmiş yıllar göz önüne alındığında, 70 puan ve üzeri alan adayların memuriyet şansı oldukça yüksek. Ancak her yıl açılan kontenjan, kurum talebi ve nitelik kodları puanları doğrudan etkiliyor. Örneğin 2024 yılında mühendislik mezunları 65-70 bandında atama şansı bulurken, 2025 yılında bu aralık 70-75 seviyesine yükseldi.





KPSS Puan Aralığı Atama Şansı Açıklama

50-59 Çok düşük Genellikle atama yapılmaz, yalnızca yerel kadrolarda istisnalar görülebilir.

60-64 Düşük Küçük il kurumları veya sınırlı sayıda teknik kadroda yer bulunabilir.

65-69 Orta Bazı mühendislik, tekniker, memur pozisyonlarında şans doğabilir.

70-74 İyi Birçok kurumun ortalama taban puan aralığı bu düzeydedir.

75-79 Yüksek Merkezi atamalarda tercih avantajı sağlar.

80+ Çok yüksek Rekabetçi kadrolar (uzman, müfettiş, denetmen) için idealdir.





A ve B grubu kadrolarda fark ne?

Kamu kurumlarına ilk kez atanacak memurlar için kadrolar ikiye ayrılıyor: A ve B Grubu.

A Grubu Kadrolar: Müfettiş, uzman, denetmen, kaymakam adaylığı gibi yarışma sınavı gerektiren pozisyonlardır. KPSS puanının yanında kurumların kendi yaptığı “giriş sınavı” da geçerlidir.

B Grubu Kadrolar: Belediyeler, üniversiteler, bakanlıkların memur, mühendis, tekniker, hemşire gibi doğrudan alım yaptığı pozisyonlardır. Bu kadrolarda yalnızca KPSS puanı dikkate alınır.





2025 yılında yayımlanan KPSS-2025/1 sonuçlarına göre B grubu kadrolarda yerleşen aday sayısı 24 bini aştı.





KPSS puanı kaç yıl geçerli?

2025-KPSS sonuçları, açıklanma tarihinden itibaren iki yıl boyunca geçerlidir. Bu süre içinde yeni bir sınav yapılmazsa, geçerlilik bir sonraki KPSS sonuçları açıklanana kadar devam eder. Yani 2025 puanı, 2027 yılına kadar tercih ve atama süreçlerinde kullanılabilir.





2025 Atamalarında Öne Çıkan Bazı Kadrolar

Kadro Adı En Düşük Puan En Yüksek Puan Kurum

Mühendis 61,01 90,78 Tarım ve Orman Bakanlığı

Hemşire 75,07 89,41 Sağlık Bakanlığı

Memur 67,67 81,42 Üniversiteler / Belediyeler

Psikolog 89,24 92,65 Sağlık Bakanlığı

Mimar 91,93 94,85 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı





Puan kadar nitelik şartı da belirleyici