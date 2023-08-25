2023 KPSS taban puanları ve branş sıralamasına çevrildi. Adaylar neticeleri öğrendikten sonrasında tercihlerini taban puanlarına göre şekillendiriyorlar. Bu anlamda branş sıralaması da önemli etken oluyor. Peki, Branş bazında sıralama ne süre güncellenecek 2023? KPSS branş sıralaması ve taban tavan puanları açıklandı mı 2023? İşte detaylar!

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 KPSS Lisans oturumlarına ait branş sıramaları henüz açıklanmadı.

Branş sıralamasının kısa bir zaman içinde ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

ÖSYM KPSS A GRUBU, LİSANS, ALAN BİLGİSİ, ÖABT BRANŞ SIRALAMASI

2023 Kamu Personel Seçme Sınavına (2023-KPSS Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları henüz belli oldmadı. Sıralamalar belli olduğunda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılacaktır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

MEB tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri, TTK kararlarına göre kontrol edilerek adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.







