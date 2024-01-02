Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 23-24 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2023-2024 eğitim dönemi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. İşte, MEB Açık Lise sınav sonuçlarında son bilgiler...
AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
24 Ocak 2024 tarihinden itibaren adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile
- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
AÖL sınıf geçme notu kaç?
Açık lise sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemezken 45 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak.
AÖL sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?
Açık öğretim lisesi sınavlarında doğru yanıtlanan her sorunun puan karşılığı 5 olarak belirlendi. AÖL sınav puanı hesaplanırken doğru sayısı x5 olarak yapılacak.
Örneğin sınavda 10 soruya doğru yanıt veren öğrenci 50 puan alırken 15 soruya doğru yanıt veren aday 75 puan alacak. sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır