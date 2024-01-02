Açık lise, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren ve uzaktan eğitim yoluyla lise diploması veren bir eğitim kurumudur. AÖL, örgün eğitime devam edemeyen veya örgün eğitimden ayrılan öğrencilerin lise diploması alabilmeleri için bir alternatif sunmaktadır. yeni dönem kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan ya da ilk kez kayıt olan öğrenciler AÖL sınav tarihlerini sorguluyor. Peki açık lise sınavları hangi gün yapılır? İşte AÖL sınav tarihleri ve sınava ilişkin detaylar.