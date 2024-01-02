|
Özgün

MEB Açık Lise sınav sonuç tarihi açıklandı: AÖL 1. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

MEB 2023-2024 dönemi 1. dönem AÖL oturumları Türkiye'nin birçok yerinde 23-24 Aralık 2023 tarihindende yapıldı. Sınava ilişkin soru ve cevapların yayınlanmasıyla birlikte gözler MEB Açık Lise 1. Dönem sınav sonuç tarihinde. Peki Peki, AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB Açık Lise 1. dönem sınav sonuç tarihi.

17:22 - 2/01/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 17:23 - 2/01/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 23-24 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2023-2024 eğitim dönemi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. İşte, MEB Açık Lise sınav sonuçlarında son bilgiler...

AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

24 Ocak 2024 tarihinden itibaren adaylar, Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.

AÖL sınıf geçme notu kaç?

Açık lise sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek. Yanlış cevaplar doğru yanıtları etkilemezken 45 puan ve üzeri alan adaylar başarılı olacak.

AÖL sınavı puan hesaplama nasıl yapılır?

Açık öğretim lisesi sınavlarında doğru yanıtlanan her sorunun puan karşılığı 5 olarak belirlendi. AÖL sınav puanı hesaplanırken doğru sayısı x5 olarak yapılacak.

Örneğin sınavda 10 soruya doğru yanıt veren öğrenci 50 puan alırken 15 soruya doğru yanıt veren aday 75 puan alacak. sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır

#AÖL sınav sonuçları
#MEB
#AÖL sonuçları
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarınki hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...