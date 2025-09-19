Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçlarının açıklandığını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Kayıt yaptırmayan veya istifa eden adayların yerine yapılan bu planlamada, lisans ve önlisans mezunu erkek ve kadın adaylar için kontenjanlar belirlendi. Peki, POMEM 32. Dönem 2. yedek sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?