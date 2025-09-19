Yeni Şafak
POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları açıklandı mı?

POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları açıklandı mı?

16:1719/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları
32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları

Polis Akademisi, 32. Dönem POMEM kapsamında 2. yedek aday planlama sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. İşte POMEM yerleştirme sonuç sorgulama ekranı.

Polis Akademisi Başkanlığı, 32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçlarının açıklandığını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Kayıt yaptırmayan veya istifa eden adayların yerine yapılan bu planlamada, lisans ve önlisans mezunu erkek ve kadın adaylar için kontenjanlar belirlendi. Peki, POMEM 32. Dönem 2. yedek sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

POMEM 2. yedek aday planlama sonuçları açıklandı mı?

Polis Akademisi 32. Dönem POMEM 2. yedek aday planlama sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Yedek aday planlama sonuçlarıyla lisans mezunu 55 erkek, ön lisans mezunu 161 erkek, lisans mezunu 20 kadın, ön lisans mezunu 9 kadın yedek adayın planlaması yapıldı.

Adaylar Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı olan "Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden sorgulayabilecek. Adayların bireysel sonuçlarını öğrenebilmek için e-Devlet sistemine giriş yapması gerekiyor.



