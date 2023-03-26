Ramazan Tilavet ayı Ramazan
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2023 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Tilavet ayı Ramazan

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tilavet ayı Ramazan
Arşiv.

MEHMET NEZİRGÜL


Ramazan'da en çok yaptığımız işlerden biri de bol bol Kur'an-ı Kerim okumaktır. Okudukça okuyası gelir insanın. Bir tarafta evlerde, camilerde mukabeleler, diğer tarafta günün belli zamanlarında ayetlerle iç içe geçen anlar.

Kur'an'la bereketlenmekte, Kur'an'la feyizlenmekte, Kur'an'la maneviyatımızı zenginleştirmekte, Kur'an'la dirilmekteyiz.

İnanır ve biliriz ki Kur’an'sız geçen günler ziyan içindedir. Kur’an'sız evler harabedir. Kur’an'sız gönüller yıkıktır. Kur’an'sız nesiller güdüktür. Kur’an'sız işyerleri bereketsizdir. Kur’an'sız fabrikalar üretim hatalıdır.

Bu sebeple mümin yürekler kuranla coşar.

Mümin evler kuranla huzur bulur.

Mümin çalışanlar kuranla dinlenir.

Mümin yöneticiler kuranla adalet ve hizmet üretir.

Fert, aile, toplum ve devlet Kur'an'la var olur, ihya olur, güç bulur.

***

Tilavet; okuma, güzel bir sesle, kurallarına, usulüne uygun bir şekilde okumaktır. Manasını kavrayarak, hükmüne uyma bilinci ile tecvid kurallarına uyarak, tertil üzere okumaktır.

Tertil, Kur’an’ı yavaş yavaş, tane tane, düşünerek okuma.

Tecvid, aşırılığa kaçmadan, eksik yapmadan, Kur’an harflerinin mahreç ve sıfatlarına tilâvet kurallarına uyarak güzel ve hatasız okuma.

Hadr, Kur’ân-ı Kerîm’i tecvid kaidelerine uymak kaydıyla en hızlı okuyuş biçimidir.

Tedvir ise tahkikle hadr arasında orta bir okuyuş biçimidir.

Tahkik, “bir şeyin hakkını tam vermeye özen göstererek okumak” anlamına gelip okumanın en yavaş şeklidir. Harflerin mahreç ve sıfatlarına tam riayet üzere okumak.

Tilavet, kıraatten daha özel bir anlam içerir. Tilavette, en güzel bir biçimde okuma, okuduğunu anlama, onunla amel etme, insanlara en güzel biçimde sunma, “Allah’ın indirdiği kitabı izlemek” vardır. Kıraat ise Kur’an’ı Kerim’i okuma demektir.

Bazı müfessirler tilavete “okunan ilâhî kitaba uymak, onunla hakkıyla amel etmek, helâlini helâl, haramını haram kabul etmek, muhkemiyle amel edip müteşâbihine iman etmek, inzâl edildiği gibi okumak, kastedilen mânanın dışında başka bir şekilde yorumlamamak, mânasını düşünerek tane tane, hakkını vererek, huşû içinde tefekkür ve tedebbürle okumak” diye mana vermişlerdir.

Peygamber Efendimiz Kur’an’ı yavaş yavaş, tane tane, tefekkür ve tedebbürle okurdu.

***

Âlimler Kur’an’ın tilâvet âdâbıyla ilgili şu hususları belirtmişlerdir:

“Kur’an okurken abdestli olmak, temiz bir yerde bulunmak, kıbleye yönelmek, okumaya istiâze ve Besmele ile başlamak, sadece Allah rızasını gözetmek, tecvid kurallarına riayet ederek tertîl ile ve huşû içinde okumak, mushafın tertibini gözetmek, meşhur kıraatlerden sadece biriyle okumak, rahmet âyetleri gelince Allah’ın rahmetini istemek, azap âyetlerinde O’na sığınmak, secde âyetlerinde secde etmek, her gün okumak, ezberlenen yerleri tekrar etmek, mümkünse hafif sesli okumak, okurken gülmemek, konuşmamak, lüzumsuz işler yapmamak, âyetler üzerinde düşünmek ve okuduklarıyla amel etmek, “Azîm olan Allah doğruyu söylemiştir” anlamındaki “sadakallahül azîm” ifadesi ile tamamlamak.”

Gazali’nin ifadesiyle “dil okumalı, akıl okunanları anlamalı, kalp de bunlardan gereken dersleri almalıdır.”


Tefekkür ayı Ramazan

Tesanüd ayı Ramazan

Tembihat ayı Ramazan
İnce 100 bin imzayı aştı

İnce 100 bin imzayı aştı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 4. günde 100 bin imzayı aşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun ardından üçüncü cumhurbaşkanı adayı oldu.
Suriye’de ABD-İran gerilimi

Suriye’de ABD-İran gerilimi

ABD ve İran arasında Trump’tan sonra düşüş eğilime giren gerilim Suriye’de tırmandı. Biden, “Amerikan halkını koruyacağız” diyerek Tahran’ı üstü kapalı tehdit etti.
Macron’un içte ve dışta çöküşü

Macron’un içte ve dışta çöküşü

Fransa’da sokaklar şimdi de emeklilik yaşını 64’e çıkaran reform nedeniyle savaş alanına döndü. Macron, ölü doğan Afrika stratejisi başta olmak üzere, dış politikada da hayal kırıklığı yaşıyor.
Yazıcıoğlu dualarla anıldı

Yazıcıoğlu dualarla anıldı

BBP Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 14. yılında dualarla anıldı.

Yoğun talep üretimi 28 bine çıkardı

Yoğun talep üretimi 28 bine çıkardı

Togg'un satışa sunulacak ilk modeli T10X'in ön siparişinin 100 bini geçmesiyle teslim edilecek araç sayısı 8 bin artırılarak 28 bine çıkarıldı. Çekiliş tarihi 29 Mart'a uzatıldı.
Robotik kalp cerrahisinde tecrübeliyiz

Robotik kalp cerrahisinde tecrübeliyiz

Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi Başhekimi Prof. Mehmet Ertürk, “Robotik kalp ameliyatları, çocuk kardiyolojisi gibi spesifik konularda çok tercih ediliyoruz” dedi.
İşçisine konteyner sağlayana 30 bin lira

İşçisine konteyner sağlayana 30 bin lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Konteynerini alıp, 'İşçilerim burada kalsın ve işbaşı yapsın' diyenlere konteyner başına 30 bin TL’ye kadar destek sağlıyoruz.
'NATO'nun genişleme politikasına hep olumlu baktık'

'NATO'nun genişleme politikasına hep olumlu baktık'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni gelen hükümet bu konuda samimi ve gayretli. Fakat hukuki olarak adım atmak için elinde yeteri kadar enstrüman yok. Konunun hukuki ve ahdi zemini henüz onlar açısından tekemmül ettirilmiş değil." ifadelerini kullandı.
Başvurular kabul edildi

Başvurular kabul edildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamada Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurularının kabul edildiği duyuruldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.