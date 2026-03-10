Üniversiteliler iftar yemeklerini paylaşıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Kütahya’da yürütülen “Komşum” projesi kapsamında Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin kapısını çalıyor. Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje sayesinde öğrenciler, iftar yemeklerini paylaşarak dayanışma örneği sergiliyor. Gönüllülük esasıyla yürütülen çalışmada öğrenciler, yurt mutfaklarında hazırlanan sıcak yemekleri paketleyip ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Böylece Ramazan sofraları yalnızca yurtlarda değil, şehirdeki farklı evlerde de paylaşılmış oluyor.

BİN 900 ÖĞRENCİ KATILIYOR

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Bülent Küçük, il genelindeki 11 yurtta yaklaşık 1900 öğrenciyle “Komşum” projesini sürdürdüklerini belirtti. Projenin gençlere hem sosyalleşme hem de toplumsal sorumluluk bilinci kazandırdığını ifade eden Küçük, gönüllü öğrenciler aracılığıyla her gün üç aileye sıcak yemek ulaştırıldığını söyledi.

BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinden Ferhat Yiğit, bir arkadaşının tavsiyesiyle katıldığı projede yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek tüm arkadaşlarını bu iyilik hareketine davet etti. Öğrencilerden Recep Akıl da geçen yıldan bu yana projede yer aldığını belirterek ihtiyaç sahibi ailelere ulaşabilmenin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. Yetkililer, dayanışma ve paylaşma ruhunu güçlendiren “Komşum” projesinin Ramazan sonuna kadar Kütahya’daki tüm yurtlarda aktif şekilde devam edeceğini bildirdi.











