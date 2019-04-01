Yerel Seçim 2019
Seçim Çanakkale Seçim 2019 - Çanakkale Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Çanakkale Seçim 2019 - Çanakkale Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Çanakkale 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Çanakkale ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Çanakkale Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Çanakkale Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çanakkale seçim sonuçları
Çanakkale seçim sonuçları

Çanakkale Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Çanakkale ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Çanakkale seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Çanakkale ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Çanakkale ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Çanakkale 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Çanakkale Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çanakkale Ayvacık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çanakkale Bayramiç Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çanakkale Biga Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çanakkale Bozcaada Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çanakkale Çan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çanakkale Çanakkale Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çanakkale Eceabat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çanakkale Ezine Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çanakkale Gelibolu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çanakkale Gökçeada Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Çanakkale Lapseki Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Çanakkale Yenice Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

ÇANAKKALE

Çanakkale ili, Türkiye Cumhuriyetinin kuzeybatısında, topraklarının büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırları içinde bir kısmı ise Ege Bölgesi içinde kalan, 25° 40' - 27° 30' doğu boylamları ve 39° 27' - 40° 45' kuzey enlemleri arasında 9.887 km²'lik bir alan kaplayan, Asya (Anadolu) ve Avrupa (Trakya) kıtalarında toprakları bulunan, kendi adını taşıyan boğaz ile ikiye bölünmüş bir ildir.

Anadolu'nun en batı noktası olan Baba Burnu ile Türkiye'nin en batı noktası Gökçeada'daki İncirburnu il sınırları içindedir. Ege Denizi'nde Türkiye'ye ait en büyük adalar, Bozcaada ve Gökçeada Çanakkale iline bağlıdır.

İl Nüfusu: 540.662'dir. İlin yüzölçümü 9.817 m2'dir.

2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 12 İlçe, 23 belediye, bu belediyelerde 81 mahalle ve ayrıca 574 köyü vardır.

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