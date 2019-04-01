Yerel Seçim 2019
Seçim Elazığ Seçim 2019 - Elazığ Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Elazığ Seçim 2019 - Elazığ Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Elazığ 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Elazığ ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Elazığ Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Elazığ Yerel seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elazığ seçim sonuçları.
Elazığ seçim sonuçları.

Elazığ Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Elazığ ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Elazığ seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Elazığ ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Elazığ ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Elazığ 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Elazığ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Elazığ Ağın Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Elazığ Baskil Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Elazığ Elazığ Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Elazığ Karakoçan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Elazığ Keban Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Elazığ Maden Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Elazığ Palu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Elazığ Sivrice Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Elazığ Arıcak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Elazığ Kovancılar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Elazığ Alacakaya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

ELAZIĞ

Elâzığ eski adları ile: Harput, Mamüret'ül Aziz [not 1], El-Aziz [not 2], El-Azık), Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde Yukarı Fırat Havzasında bulunan, on bir ilçeden oluşan il. Konumu itibarıyla; ili doğudan Bingöl, kuzeyden Keban Baraj Gölü aracılığıyla Tunceli, batı ve güneybatıdan Karakaya Baraj Gölü vasıtasıyla Malatya illerinin arazileri çevrelemektedir. İlin sınırları 8.327 km2'si kara, 826 km2'si baraj ve doğal göl olmak üzere toplam 9153 km2 'lik alanı kapsamaktadır.

TÜİK verilerine göre, Elazığ'ın nüfusu 595.638'dir. (2018) Merkez ilçeyle beraber 11 ilçe, 20 belediye, bu belediyelerde 148 mahalle ve ayrıca 552 köyü vardır.

Nüfus bakımından Doğu Anadolu'nun Van, Erzurum ve Malatya illerinden sonra en büyük 4. ilidir. Halk arasında Elâzığlı olanlara, Elâzığ ağzında kardeş ve ağabey anlamlarına gelen gakgoş hitabı kullanılır. İlin tarihi M.Ö. 20. yüzyıla dayanır. Tarihte Anadolu'yu Mezopotamya'ya bağlayan kervan yollarının geçiş güzergahı içinde önemli yerleşim yeri olmuş, birçok kültüre ev sahipliği yapmıştır. Müslüman, Rum, Ermeni ve Süryani halklarının uzun yıllar birlikte yaşadığı bu bölgede günümüzde halâ farklı kültür ve medeniyetlerin kalıntıları görülmektedir. İlin ismi 1937 yılında Atatürk'ün şehre yaptığı ziyaretinde sunduğu teklif ile Azık[not 3] ili manasına gelen El-Azık olarak değiştirilmiş, Türkçe uyumu ve söyleyiş kolaylığı nedeniyle Elâzığ halini almıştır.

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