2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maç sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maç sonuçları

23:4812/10/2025, Pazar
G: 13/10/2025, Pazartesi
AA
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maç sonuçları
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maç sonuçları

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 8. hafta, 8 maçla başladı. İşte bu akşam oynanan karşılaşmaların sonuçları.

Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı. Hollanda'nın sahasında Finlandiya'yı 4-0 yendiği G grubu karşılaşmasında Memphis Depay, 1 gol ve 2 asist yaparak ülkesinin en çok asist ve gol kaydeden oyuncu oldu. 31 yaşındaki santrafor, Hollanda formasıyla 54 gol ve 35 asist üretti.


L Grubu maçında Faroe Adaları, sahasında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. G Grubu'nda Polonya deplasmanda Litvanya'yı 2-0 ile geçerken Polonya'nın ilk golü Fenerbahçeli oyuncu Sebastian Szymanski'den geldi.


Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu:

İskoçya-Belarus: 2-1

Danimarka-Yunanistan: 3-1

G Grubu:

Hollanda-Finlandiya: 4-0

Litvanya-Polonya: 0-2

H Grubu:

Romanya-Avusturya: 1-0

San Marino-Kıbrıs Rum Kesimi: 0-4

L Grubu:

Faroe Adaları-Çekya: 2-1

Hırvatistan-Cebelitarık: 3-0

