2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maç sonuçları

Elemelerde C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı. Hollanda'nın sahasında Finlandiya'yı 4-0 yendiği G grubu karşılaşmasında Memphis Depay, 1 gol ve 2 asist yaparak ülkesinin en çok asist ve gol kaydeden oyuncu oldu. 31 yaşındaki santrafor, Hollanda formasıyla 54 gol ve 35 asist üretti.