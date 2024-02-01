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Spor

Abdülkadir Ömür Hull City'e transfer oldu

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship takımlarından Hull City'e transfer oldu. Milli futbolcunun transferi KAP'a bildirildi.

18:34 - 1/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:01 - 1/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Abdülkadir Ömür
Abdülkadir Ömür

Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, İngiltere Championship takımlarından Hull City'e 2.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Anlaşma çerçevesinde Hull City, Premier Lig'e yükselirse Trabzonspor'a 2.5 milyon Euro daha ödeme yapılacak. Bordo mavililer transfer anlaşmasının şartlarını KAP'a bildirdi.

Abdülkadir Ömür'ün transfer maliyeti ile ilgili açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün, Hull City’ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hull City, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-EUR ödeme yapacaktır. Anlaşma kapsamında; Hull City’nin oyuncu ile sözleşmesi devam ettiği süre boyunca İngiltere Premier Lige çıkması halinde, Kulübümüze, 2.500.000.-EUR daha ödeme yapacaktır. Ayrıca, Kulübümüze, oyuncunun bir başka kulübe kiralanması ve/veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla Kulübümüze ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %50’si ödenecektir. Yine anlaşma uyarınca, oyuncunun Türkiye’ye transferi durumu söz konusu olması halinde öncelik hakkı Kulübümüze ait olacaktır.





#Trabzonspor
#Abdülkadir Ömür
#Hull City
1 saat önce
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