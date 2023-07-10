Abdülkadir Ömür'den Stefan Kuntz açıklaması: Problem yaşadık

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, Slovenya kampında soruları yanıtladı. 24 yaşındaki milli futbolcunun teknik direktör Stefan Kuntz ile ilgili sözleri dikkati çekti.





TRT Spor'a konuşan Abdulkadir Ömür'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Antrenmanlar verimli geçiyor"

"Hocamız şu anda antrenmanlarda öncelikli olarak bizim performansımızı ve koşu mesafemizi yukarı çekmeye çalışıyor"





Arda Güler transferi

''Arda Güler kardeşimiz için çok gururlandık. Sözde bunu söylemek kolaydır ama onu kalben desteklememiz, ona yalnız olmadığını göstermemiz lazım. Çok yetenekli bir kardeşimiz ve inanılmaz bir takıma gitti. Umarım geçiş sürecini en iyi şekilde atlatır ve bizi gururlandırmaya devam eder''





"Manchester City'e gitmek istedim"

"Manchester City'nin teklifi içimde kalmadı desem yalan olur. Başkana 26 milyon euro teklif geldiğini söyledim ve gitmek için izin istedim. Başkan teklifi reddetti. Sonrasında sakatlandım. Tanıyanlar beni bilir, ben her şerde bir hayır olduğuna inanırım. Gitsem ne olurdu diye düşündüğüm olmuştur. O zaman başkanımız seni göndermek istemiyorum dedi. Avrupa hedefim var teklifler de geldi ama başkanımız o zaman kabul etmedi. Sonrasında da sakatlıklar yaşadık"





"Avrupa'da oynama isteğim hala var"

"Yurt dışı hedefimiz hala var. Tek taraflı bir ayrılık asla olmayacak. Uygun şartlar oluşursa giderim"





Milli takım hakkında

"Milli takımda problem yaşadık. Şu anki hocamız geldikten sonra yaptığımız yüz yüze görüşmelerde bir türlü o enerjiyi yakalayamadık. Orada bulunma sebebimle alakalı farklı şeyler sundu bana, burada söyleyemeyeceğim şeyler. Orada olamadığım için büyük hayal kırıklığı yaşadım . Bazı olaylar, görüşmeler geçtiği için galiba ondan endekslendi ve beni çağırmadı. Saygı duyuyorum" dedi.







