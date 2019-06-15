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Ahmet Ağaoğlu: Onları satmak ihanet olur

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın Türkiye'nin en değerli futbolcuları olduğunu belirtirken, "Teklif edilen rakamlara satarsam Trabzonspor'a ihanet etmiş olurum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupa kulüpleri, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı yakından takip ediyor.

Avrupa kulüpleri, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı yakından takip ediyor.

Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurulu Toplantısı Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan salonunda gerçekleştirildi.

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'yı bu sene satmak istemediklerini söyledi.

"Satın almak istiyorsanız gerçek değeriyle masaya geleceksiniz"

Ağaoğlu, "Monaco ve Lille ile en son konuştuğunuzda 'Borcumuz 119 milyon Euro, o paranın tamamını bir oyuncumuz için getirip masamıza koysanız bile satmıyorum' dedim. Ülkenin iki pırlantasını satın almak istiyorsanız gerçek değeriyle masaya geleceksiniz. O da gelecek yıl, bu sene değil. Bizim bu oyuncularımıza kimse sadece para olarak görmesin. Onları satmak ülke Trabzonspor'a ihanettir. Sıradan bir transfer olmayacak. En iyi şekilde gidecekler ve ülkelerini en iyi şekilde temsil edecekler" ifadelerini kullandı.


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