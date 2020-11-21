SÜPER LİG

Amilton kimdir?

Amilton idolünü açıkladı: Benim için gelmiş geçmiş en iyisi

Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Amilton idolünün vatandaşı Ronaldinho olduğunu söyledi. 31 yaşındaki futbolcu, "Yaptıklarıyla, oynarken gördüğüm ve etkilendiğim isim Ronaldinho. Benim için gelmiş geçmiş en iyi oyuncu" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 2 asist yaptı.

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 2 asist yaptı.

Fraport TAV Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Amilton Minervino da Silva, takımdaki teknik direktör değişikliğinden idolüne, Antalya şehrinden Türk yemeklerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"Bana verilen şansı iyi değerlendirdim"

Antalyaspor formasını geçen sezon en fazla giyen isim olan Amilton, "Geçen sezon benim adıma çok pozitif geçti. Bana bu kadar süre veren Tamer hocama teşekkür ediyorum. Bana güvendi ve ben de onu mahcup etmemeye çalıştım. Futbolda değişim var, bugün buradasınız yarın başka bir yerde. Kulüpte de bir değişim oldu. Geçen sezon bana verilen şansı iyi değerlendirdim" diye konuştu.

Teknik direktör değişikliği

Antalyaspor'a ve Süper Lig'e alıştığını söyleyen Amilton, "2 sezondur buradayım ve buradaki yapıya ve futbol atmosferine alıştım. Şimdi bir değişim oldu, Ersun Yanal çok fazla saygı duyulan, çok önemli bir isim. Geçmişte elde ettiği başarılar ve onunla çalışmak bizim için de bir avantaj. Antalyaspor'un hedefi hep üst seviyeye çıkmak" şeklinde konuştu.

Amilton'un Antalyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Amilton'un Antalyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

"Antalya harika bir şehir"

Antalya'da yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Amilton, "Antalya harika ve muhteşem bir şehir. İnsanlarının da sıcaklığı, rahatlığı ve havası Brezilya'ya benziyor. Ailem burada çok mutlu. Takımla deplasmanlara gittiğinizde ister istemez bir kıyaslama yapıyorsunuz, Antalya Türkiye'nin en güzel şehri" dedi.

"En büyük özelliğim hızım"

Sahada özellikle hızıyla ön plana çıktığını dile getiren Amilton, "Benim artı yönüm süratim. Süratim sayesinde defans oyuncuları bu konuda problem yaşıyorlar" ifadelerini kullandı .

"Etkilendiğim isim Ronaldinho"

Kendisine idol olarak Ronaldinho'yu aldığını belirten Amilton, "Brezilyalı oyuncular hep kendi idollerini Brezilya'dan seçer. Yaptıklarıyla, oynarken gördüğüm ve etkilendiğim isim Ronaldinho. Benim için gelmiş geçmiş en iyi oyuncu" dedi.

Ronaldinho, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösteriliyor.
Ronaldinho, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösteriliyor.

"Türk yemekleri çok lezzetli"

Türk yemeklerini çok beğendiğini de sözlerine ekleyen Amilton, "Türk yemekleri çok lezzetli. Damak tadımıza hitap eden yemekler ama tatlıları ön plana çıkarabilirim. Sarma şeklinde fıstıklı baklava olabilir. Gittiğimiz her şehirde yemekler çok güzel. Kahvaltılar çok zengin" diye konuştu.

"Annemden 20 yıl uzak kaldım"

Futbola başladığı dönemde annesinden uzak olduğu için farklı bir kariyer planı yaptığını söyleyen Amilton, "Futbola doğduğum şehir olan Recife'de başladım ve her şey çok güzel gidiyordu ama benim problemim annemden 20 yıl uzak kalmak oldu. Bana büyükannem ve büyükbabam baktı. Mutlaka İspanya'ya giderek orada futbol oynayıp annem ile yakın olma düşüncesindeydim. İspanya'da takımımın ekonomik sıkıntıları vardı ve Portekiz'e transfer oldum. Orada hemen hemen tüm klasmanlarda oynadım. Sonrasında kısa bir Almanya maceram oldu. Sonrasında da Türkiye'den başka teklifler de oldu ama ben Antalyaspor'u tercih ettim. Burada Servet Çavuşoğlu için de bir parantez açmak lazım, benimle ilgilendi, transferim için Portekiz'e geldi ve bu transferin tamamlanmasını sağladı" dedi.

Amilton'un forma giydiği takımlar

Amilton, Brezilya ekibi Recife'de başlayan kariyeri sonrası annesine yakın olmak için İspanyol ekibi Ourense'ye transfer oldu. Sonrasında ekonomik nedenlerden dolayı Portekiz'in yolunu tutan Amilton, sırasıyla Valenciano, Varzim, Uniao Madeira ve Portimonense formalarını giydi. 1860 Münih'e transfer olan Amilton, Almanya macerası sonrasında yeniden Portekiz'e dönerek Deportivo Aves'e transfer oldu. Sonrasında Antalyaspor'un dikkatini çeken Amilton ilk sezonu kiralık olarak kırmızı beyazlı takımla geçirdikten sonra bonservisiyle birlikte Akdeniz ekibine katıldı.

Fabricio bilinmeyen hikayesini anlattı: Takım seçmeleri için 3 gün kamyon arkasında yolculuk yaptım
Fabricio bilinmeyen hikayesini anlattı: Takım seçmeleri için 3 gün kamyon arkasında yolculuk yaptım

Çaykur Rizespor'un Brezilyalı futbolcusu Fabricio Baiano, transferi ve kariyeri hakkında açıklamalarda"Teklif gelince çok mutlu oldum"Rizespor'dan gelen transfer teklifi sonrasında çok mutlu olduğunu söyleyen Fabricio, "Geçen sezon Gençlerbirliği forması giyiyordum ve benim için önemli bir kulüp. Çünkü benim Türkiye'de forma giymemi sağladılar. Çaykur Rizespor'dan teklif alınca çok mutlu oldum çünkü Rizespor'un iyi bir kulüp olduğunu duyuyordum, teklif gelince mutlu oldum ve düşünmeden kabul ettim" diye konuştu. "Hocam nerede görev verirse orada oynarım"Normalde orta sahanın merkezinde forma giydiğini söyleyen Fabricio, "Normalde ben 8 numara oynuyorum. Hocam nerede görev verirse o bölgede oynayabilecek kapasitedeyim. Anladığım kadarıyla hocam hem hızımdan, hem de defansif yönümden faydalanmak istedi. Bunun da faydasını gördük" şeklinde konuştu. "Türkiye'de çok mutluyum"Süper Lig'in fiziksel olarak güçlü bir lig olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Pandemi ne yazık ki futbolcu ve tüm dünyayı etkiledi. Bu da taraftarlarımızdan uzak olduğumuz için bizleri üzüyor. Türkiye'de inanılmaz bir taraftar kitlesi var. Taraftarlarla oynamak bizi futbol olarak ileriye götürüyor. Ligde 15 ay geçirdim. Türkiye ligi benim tam oynamak istediğim bir lig. Fiziksel gücü olan oyuncular için iyi bir lig. Süper Lig'de teknik, taktik var ama fiziksel olarak güçlü olan takımların kazandığı lig. Şu ana kadar burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı. "Kariyerimi Türkiye'de tamamlamak isterim"Rize'de futbol oynamak için çok uygun bir ortam olduğunu söyleyen Fabricio, "Türkiye'yi çok seviyorum Rize de tam bana göre bir şehir. Ailesiyle vakit geçirmeyi seven, dışarıya çok çımayı sevmeyen birisiyim. Rize'de de tam futbola odaklanacağınız bir ortam var. Kulüpte tam bir aile ortamı var. Herkes birbirini seviyor ve saygı gösteriyor. Kendimi Türkiye'de rahat ve güvende hissediyorum. Elimde olsa kariyerimi Türkiye'de tamamlamak isterim" dedi. "Takım seçmeleri için 3 gün kamyon arkasında yolculuk yaptım"İlk futbola başladığı dönemde kariyerinin başlangıcı olan anısını anlatan Fabricio, "Takım seçmelerine gitmek için yaşadığım şehirden Rio de Janeiro'ya gitmem gerekiyordu. Bu gidiş de ciddi anamda para gerektiriyordu ama böyle bir param yoktu. Kamyon arkasında, otostop çekerek Rio de Janeiro'ya 3 günde gittim. O seçmelere katılmam gerekiyordu çünkü en büyük şansımdı. 3 günlük yolculuğun ardından seçmelere çıktım ve beni beğendiler. Futbola başlamamdaki en unutulmaz anım bu" açıklamasında bulundu. "Zor şeylerin tadı daha güzel oluyor"Transfer döneminde Rizespor'a geliş döneminde görüşmelerin uzamasını da değerlendiren orta saha oyuncusu, "Zor şeylerin tadı daha güzel oluyor. Zor bir süreç yaşadık ama şu an Rize'de olmaktan dolayı çok mutluyum. Rize'ye gelmek istiyorsunuz ama kontratınız ve kulüp tarafı var. Kulübü de ikna etmek durumundasınız. Transferde bazı koşullar olabiliyor ama benim açımdan bir soru yoktu. Maritimo'nun başkanı biraz durumu uzattı. Şu an çok mutluyum" şeklinde konuştu. "Luiz Gustavo çok iyi bir oyuncu"Fenerbahçeli Luiz Gustavo ile ilgili de bir anısını anlatan Fabricio, "Kariyerimde işsiz kaldığım bir dönem oldu. Brezilya Milli Takımı maç yapıyordu ve Luiz Gustavo'yu görmüştüm ve çok iyi oynuyordu. Kendi kendime 'Acaba bu adamla birlikte ya da karşılıklı oynayabilir miyim' diyordum. Türkiye'de karşılıklı 2 maça çıktık. Kendisine çok saygı duyuyorum, çok iyi bir oyuncu. Şu an karşılıklı oynuyoruz belki bir gün birlikte de oynarız" açıklamasında bulundu. Emir Dilaver: Türk ismimle gurur duyuyorumSüper Lig'in hayırsever futbolcusu Godfred Donsah


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