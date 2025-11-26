Yeni Şafak
Antalyaspor, Göztepe maçı öncesi hazılıklara başladı

18:4026/11/2025, Çarşamba
G: 26/11/2025, Çarşamba
Antalyaspor, Göstepe maçının hazırlıklarına başladı
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Antalyaspor, kritik mücadele için hazırlıklarına start verdi.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, 14. hafta karşılaşmasında İzmir temsilcisi Göztepe’yi ağırlayacak. Milli maçlar nedeniyle verilen aranın sona ermesiyle birlikte Akdeniz ekibi, 30 Kasım Pazar günü oynanacak bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antalya ekibinin, kendi evinde oynayacağı bu karşılaşmadan zaferle ayrılarak ligdeki üst sıralar hedefine bir adım daha yaklaşmak istediği belirtiliyor. Takım, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde, fiziksel ve taktiksel yoğunluğu artırarak Göztepe mücadelesine odaklanmış durumda.


#Antalyaspor
#Göztepe
#Trendyol Süper Lig
