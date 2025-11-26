Antalyaspor, Göztepe maçı öncesi hazılıklara başladı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, 14. hafta karşılaşmasında İzmir temsilcisi Göztepe’yi ağırlayacak. Milli maçlar nedeniyle verilen aranın sona ermesiyle birlikte Akdeniz ekibi, 30 Kasım Pazar günü oynanacak bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antalya ekibinin, kendi evinde oynayacağı bu karşılaşmadan zaferle ayrılarak ligdeki üst sıralar hedefine bir adım daha yaklaşmak istediği belirtiliyor. Takım, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde, fiziksel ve taktiksel yoğunluğu artırarak Göztepe mücadelesine odaklanmış durumda.