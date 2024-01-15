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Spor

Sagiv Jehezkel’in skandal gol sevinci sonrasında kamuoyu tek ses: “Antalyaspor hükmen mağlup edilmeli”

Antalyaspor’un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel attığı gol sonrasında, terör devleti ülkesini destekleyen bir gol sevinci yapmıştı. Bu gol sevinci sonrasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Antalyaspor’un karşılaşmadan hükmen mağlup olarak ayrılması gerektiğini ifade etmişti. Çakar’ın açıklamaları sonrasında kamuoyu da bu görüşte birleşirken, birçok kişi sosyal medyada Antalyaspor’un hükmen yenik sayılması gerektiğini savundu.

Haber Merkezi
11:59 - 15/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:24 - 15/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Antalyaspor'un hükmen mağlup sayılması için yapılan yorumlardan bazıları
Antalyaspor'un hükmen mağlup sayılması için yapılan yorumlardan bazıları

Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Antalyaspor-Trabzonspor karşılaşmasında, ev sahibi ekibin beraberlik golünü atan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, gol sonrasında skandal bir sevinç gösterisi yapmıştı. İşgalci İsrail’in, Gazze’de uyguladığı soykırıma rağmen, bileğindeki İsrail destek yazısını gösteren Jehezkel gözaltına alınmıştı.


Karşılaşma sonrasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Antalyaspor’un hükmen yenik ayrılması gerektiğini söyledi. Çakar’ın bu sözleri sonrasında birçok futbolsever ve futbol takipçisi de bu görüş etrafında birleşti. Ağır ideolojik ve soykırımı destekleyen propaganda nedeniyle disiplin talimatının 42. Maddesi uyarınca Antalyaspor’un hükmen mağlup edilmesi gerektiği kamuoyunda yer alıyor. Bu madde de yer alan şartlardan dolayı Antalyaspor’un hükmen men edilmesi isteniyor.


42. Madde ne diyor?


TFF'nin disiplin talimatında ilgili maddeye göre; ırk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası verilebiliyor. Ayrıca ihlalin ağırlığına göre veya tekerrür halinde, kulübe bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebilir.


Sosyal medyada paylaşılan yazılardan bazıları;


42. Madde’nin tam hali;




#Antalyaspor
#Trabzonspor
#Sagiv Jehezkel
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