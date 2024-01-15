Karşılaşma sonrasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Antalyaspor’un hükmen yenik ayrılması gerektiğini söyledi. Çakar’ın bu sözleri sonrasında birçok futbolsever ve futbol takipçisi de bu görüş etrafında birleşti. Ağır ideolojik ve soykırımı destekleyen propaganda nedeniyle disiplin talimatının 42. Maddesi uyarınca Antalyaspor’un hükmen mağlup edilmesi gerektiği kamuoyunda yer alıyor. Bu madde de yer alan şartlardan dolayı Antalyaspor’un hükmen men edilmesi isteniyor.

TFF'nin disiplin talimatında ilgili maddeye göre; ırk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası verilebiliyor. Ayrıca ihlalin ağırlığına göre veya tekerrür halinde, kulübe bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebilir.