Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

12:204/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Beşiktaş Futbol Takımlarının 2026-2027 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı. Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtıma katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı konuşma yaptı.
Beşiktaş Futbol Takımlarının 2026-2027 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı yapıldı. Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtıma katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı konuşma yaptı.

Beşiktaş Kulübü’nün net borcu 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira olarak açıklandı.

Beşiktaş Kulübü’nün 2026 yılı 2’nci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam ediyor. Divan kurulu toplantısında siyah-beyazlı kulübün borcu da açıklandı.

Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, konularla ilgili divan üyelerini bilgilendirdi. Şentürk, kulübün 28 Şubat 2026 itibarıyla 26 milyar 263 milyon 695 bin 438 lira borcu olduğunu açıkladı.



#Beşiktaş
#Borç
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sosyal yardım alanlara temmuz müjdesi! 65 yaş, evde bakım ve SED ödemeleri değişti: İşte hesaplara yatacak net rakamlar