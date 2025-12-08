Beşiktaş'tan Gaziantep FK maçı oynanırken hakem kararlarına sert tepki

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında siyah-beyazlılar iki pozisyon için hakem kararlarına tepki gösterdi.

Gaziantep FK'nın golünde ofsayt bekleyen Beşiktaş, VAR'dan gelen çizgi için 'Yorumsuz!' paylaşımı yaptı.

Siyah-beyazlıların ilk yarının sonlarına doğru geliştirdiği atakta Jota Silva, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular, pozisyonun penaltı olduğu yönünde yoğun itirazda bulunsalar da hakem Kadir Sağlam kararını değiştirmedi.

Siyah-beyazlılar, yaşananların ardından sosyal medya hesapları üzerinden, "Kime VAR, kime YOK!" paylaşımını yaptı.