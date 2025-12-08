Yeni Şafak
Beşiktaş'tan Gaziantep FK maçı oynanırken hakem kararlarına sert tepki

21:198/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyonda Jota Silva'ya yapılan müdahele.
Süper Lig 15. haftasında oynanan Beşiktaş - Gaziantep FK maçının ilk yarısında yaşanan tartışmalı pozisyonların ardından siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabı üzerinden tepki paylaşımı yaptı.

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında siyah-beyazlılar iki pozisyon için hakem kararlarına tepki gösterdi.


Gaziantep FK'nın golünde ofsayt bekleyen Beşiktaş, VAR'dan gelen çizgi için 'Yorumsuz!' paylaşımı yaptı.


JOTA YERDE KALDI, BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ

Siyah-beyazlıların ilk yarının sonlarına doğru geliştirdiği atakta Jota Silva, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular, pozisyonun penaltı olduğu yönünde yoğun itirazda bulunsalar da hakem Kadir Sağlam kararını değiştirmedi.


Siyah-beyazlılar, yaşananların ardından sosyal medya hesapları üzerinden, "Kime VAR, kime YOK!" paylaşımını yaptı.






