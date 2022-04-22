Bülent Korkmaz 6-0'lık yenilgiyi değerlendirdi

Çaykur Rizespor, 34. haftanın açılış maçında Fenerbahçe'ye 6-0 yenildi.
Karadeniz ekibinin teknik direktörü Bülent Korkmaz, mücadele sonrasında yaptığı açıklamalarda farklı kaybetmelerinin sebebini Fabricio'nun kırmızı kartına bağladı.
İşte Bülent Korkmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar;
- -"Final maçı olacağını takım biliyordu. Bu kadar kolay kırmızı kart olamaz! hakem haklı! Orada maç bitti. Penaltılarla tam bitti! Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, devam ettiği sürece, devam edeceğiz."
- -"Kayarak gelen bir futbolcunun eline top çarparsa, bildiğim kadarıyla penaltı değil. Ancak hakem penaltı olduğunu söyledi."