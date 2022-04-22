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Spor Bülent Korkmaz 6-0lık yenilgiyi değerlendirdi
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Bülent Korkmaz 6-0'lık yenilgiyi değerlendirdi

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'ye 6-0 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu. Korkmaz, aldıkları farklı mağlubiyet sebebiyle kırmızı kart gören oyuncusu Fabricio hakkında imalı bir mesaj gönderdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bülent Korkmaz 6-0lık yenilgiyi değerlendirdi
İsmail Kartal - Bülent Korkmaz

Çaykur Rizespor, 34. haftanın açılış maçında Fenerbahçe'ye 6-0 yenildi.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü Bülent Korkmaz, mücadele sonrasında yaptığı açıklamalarda farklı kaybetmelerinin sebebini Fabricio'nun kırmızı kartına bağladı.

İşte Bülent Korkmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

  • -"Final maçı olacağını takım biliyordu. Bu kadar kolay kırmızı kart olamaz! hakem haklı! Orada maç bitti. Penaltılarla tam bitti! Matematiksel olarak şansımız devam ediyor, devam ettiği sürece, devam edeceğiz."
  • -"Kayarak gelen bir futbolcunun eline top çarparsa, bildiğim kadarıyla penaltı değil. Ancak hakem penaltı olduğunu söyledi."

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