Bülent Korkmaz 6-0'lık yenilgiyi değerlendirdi

Dünya

Ukrayna'ya kıskaç planı: Rusya’nın hedefi Karadeniz kıyıları

Rus general Rustam Minnekayev amaçlarının Karadeniz'de hakimiyeti sağlamak olduğunu söyledi. Rusya, bu stratejiyle, Ukrayna'nın Karadeniz'e erişimini ve dünyaya deniz yoluyla açılmasını engellemeyi hedefliyor.