Genk-Adana Demirspor
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Genk ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TV8.5'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Genk: Vandevoordt, Cuesta, Outtara, McKenzie, Hrosovsky, Khannous, Munoz, Kayembe, Sor, Fadera, Arokodare
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Akintola, Cherif Ndiaye