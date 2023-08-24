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Spor

CANLI | Genk-Adana Demirspor

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Genk ile karşılaşacak. Genk-Adana Demirspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

18:10 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Genk-Adana Demirspor

Genk-Adana Demirspor

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Adana Demirspor deplasmanda Genk ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TV8.5'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Genk: Vandevoordt, Cuesta, Outtara, McKenzie, Hrosovsky, Khannous, Munoz, Kayembe, Sor, Fadera, Arokodare

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Akintola, Cherif Ndiaye


#UEFA Konferans Ligi
#Genk
#Adana Demirspor
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