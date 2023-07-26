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Spor

Cengiz Ünder hamlesi

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i transfer etmek için her iki tarafla da temasa geçti. Sarı-lacivertliler, ilk 11'de oynayacak 3 yerli kuralı nedeniyle milli oyuncuyu ısrarla istiyor.

09:28 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Teknik direktör Marcelino Garcia Toral, Cengiz'in satışına onay verirken, Marsilya kulübü 2 yıl daha sözleşmesi olan milli oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli istedi.


Fenerbahçe'nin ise 8 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro da bonuslar içeren bir teklif sunduğu belirtildi.


Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Cengiz, kendisini ısrarla isteyen Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Bu arada 26 yaşındaki futbolcu için italya Serie A şampiyonu Napoli'nin temasa geçtiği öğrenildi.


Cengiz geçen sezon 46 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.




#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Marsilya
#Transfer
#Süper Lig
2 saat önce
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