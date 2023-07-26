Cengiz Ünder hamlesi

Teknik direktör Marcelino Garcia Toral, Cengiz'in satışına onay verirken, Marsilya kulübü 2 yıl daha sözleşmesi olan milli oyuncu için 15 milyon Euro bonservis bedeli istedi.





Fenerbahçe'nin ise 8 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro da bonuslar içeren bir teklif sunduğu belirtildi.





Kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Cengiz, kendisini ısrarla isteyen Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Bu arada 26 yaşındaki futbolcu için italya Serie A şampiyonu Napoli'nin temasa geçtiği öğrenildi.





Cengiz geçen sezon 46 maçta 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.











