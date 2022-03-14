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Derbi öncesi herkes zemini merak ediyordu: Galatasaray paylaştı

Galatasaray-Beşiktaş derbisine ev sahipliği yapacak Nef Stadyumu'nda kar temizliği tamamlandı. Saha zemininin derbiye hazır olduğu görüldü.

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Haber Merkezi DHA
Derbi öncesi herkes zemini merak ediyordu: Galatasaray paylaştı
Nef Stadyumu

Galatasaray, Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. haftasında bu akşam saat 20.00'de Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Kulüpten yapılan görsel paylaşımlarda karşılaşmanın oynanacağı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda da kar temizliğinin tamamlandığı ve zeminin derbiye hazır olduğu görüldü.

Yoğun kar yağışının başladığı günden itibaren görevlilerin her gün zeminde temizlik ve bakım yaptığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yetkililer, yoğun çalışmalar sonrası da saha zeminini müsabakaya elverişli hale getirdi.

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