Edin Visca'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde kanat arayışları devam ederken, listede Medipol Başakşehir'in yıldızı Edin Visca'nın da olduğu iddia edilmişti.

Fenerbahçe, uzun süredir Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmak istiyordu. Hatta geçtiğimiz senelerde sarı-lacivertliler 30 yaşındaki oyuncu için teklifte bulunmuş fakat Başakşehir yönetimi tarafından kabul edilmemişti.

Papiss Cisse transfer görüşmesi için İstanbul'da Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Samatta ve Valencia’nın ardından kadrosuna bir golcü daha katıyor. Sarı lacivertliler geçtiğimiz sezon Alanyaspor’da 38 maçta 26 gol atan Senegalli forvet ile son bir görüşme gerçekleştirecek.Fenerbahçe’nin söz kestiği ve İstanbul’a davet ettiği Papis Cisse son detayları görüşmek üzere kulübe gelecek. Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan golcünün ertesi gün imza atması bekleniyor. 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Cisse’nin ikinci yılı oynadığı maç sayısına göre opsiyona bağlı olacak.Son olarak santrfor Samatta’ya imza attırarak hücumunu güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut’un raporuyla kanat ve ikinci santrfor için de girişimlerini hızlandırmıştı.

Başakşehir Visca ile yola devam edecek

Edinilen bilgiye göre Medipol Başakşehir, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Edin Visca'yı bırakmak istemiyor. Geçtiğimiz sezon şampiyon tamamlayan İstanbul temsilcisi, Visca'yı Şampiyonlar Ligi'ndeki en önemli kozu olarak görüyor. Bu yüzden Başakşehir'in Visca'yı satmayacağı ve oyuncunun sözleşmesini kulüpte tamamlayacağı öğrenildi.

Visca teklifi ortaya çıktı: 3 milyon euro artı bir futbolcu Başakşehir ile sözleşme uzatmayan Edin Visca’nın aklı Fenerbahçe’de. Boşnak kanat oyuncusu, sarı-lacivertli takımda forma giymek istiyor. Edin Visca’ya Arabistan yarımadasından da ciddi teklifler olduğu, ancak başarılı futbolcunun Fenerbahçe’ye gitmek istediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Başakşehir yönetimi de Fenerbahçe’den gelecek tekliflere açık.Takas artı paraSarı-lacivertli yönetim, Edin Visca transferini futbolcu takası artı bir miktar parayla gerçekleştirmeyi planlıyor. Yönetimin 1 yıl daha sözleşmesi olan Visca için 2-3 milyon euro bonservis bedeli ve Serdar Aziz ile Deniz Türüç’ten birini takas olarak önerdiği gelen haberler arasında.Video: Visca'dan mükemmel golSezona kötü başladıGeçen sezon ligde 34 maçta 4 kez oyundan çıkan, sezon boyunca toplam 28 dakika kenarda oturan Edin Visca, 2020-2021 sezonunda 4 maçta şimdiden 2 kez oyundan alındı. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da son Karagümrük yenilgisi sonrası Visca’ya tepki göstermişti.Perotti için görüşmeler devam ediyorFenerbahçe’de, kanattaki eksiklerin de giderilmesi amaçlanırken, Roma’dan Diego Perotti transferinin bitirilmesi için de görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Arjantinli kanat oyuncusu için İtalyan ekibine 2 milyon euro bonservis bedeli önerdi. 32 yaşındaki oyuncuyla da 3 yıllık sözleşme karşılığında prensipte anlaşıldı. Perotti için Roma ile prensipte anlaşan Fenerbahçe, maaş ve bonuslar konusunda orta yol arıyor.Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?

47 maçta 19 gol ve 14 asistle oynadı

2011 yılında Bosna Hersek takımlarından Zeljeznicar'dan 400 bin euro karşılığında transfer edilen Edin Visca, 9 yıldır Başakşehir forması giyiyor. 30 yaşındaki yıldız oyuncu geride bıraktığımız sezon toplamda 47 maçta görev yaptı. Takımının en skorer oyuncusu olan Visca, bu karşılaşmalarda 19 gol ve 14 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den Niclas Eliasson hamlesi: Yapılan teklif ortaya çıktı Kanatlara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere Championchip takımlarından Bristol City’de forma giyen İsveçli sol kanat oyuncusu Niclas Eliasson için temasa geçti. Sarı- lacivertli ekip, kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Bristol City’ye 3 milyon euro bonservis bedeli önerdi.İki kulüp arasındaki görüşmeler devam eriyor. Eliasson ile Aston Villa’nın da ilgilendiği belirtildi. Yönetici Selahattin Baki ile Emre Belözoğlu’nun İngiliz kulübünün temsilcileriyle görüşerek transfere nokta koymaya çalıştığı belirtildi. Fenerbahçe, Eliasson transferini tamamlayarak kanat sorununu çözmeyi amaçlıyor. İsveçli sol kanat oyuncusu, bu sezon Bristol City’nin Championchip’te oynadığı 3 maçta da forma giymezken, ELF Cup’ta ise oynadığı 2 maçta 1 asist yaptı.Fenerbahçe'de Garry Rodrigues yerine Niclas EliassonPerotti ile görüşmeler devam ediyorFenerbahçe, Roma’nın Arjantinli yıldızı Diego Perotti için de ısrarını sürdürüyor. İtalyan ekibi, futbolcusuna transfer görüşmesi için izin verirken, Perotti ile Fenerbahçe arasında alacağı yıllık ücret konusunda henüz anlaşma sağlanamadığı belirtildi.Sarı-lacivertli ekibin Perotti’nin bonservisi için 2 milyon euroya anlaştığı öğrenildi. Fenerbahçe, oyuncuya yıllık ücreti düşük tutarak, bonuslarla 2.1 milyon euroyu bulan bir sözleşme teklif ederken, önceki sezonlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tartışılan 32 yaşındaki futbolcunun sağlık raporlarını da istedi. Raporlarda soruna rastlanmamasının ardından sarı-lacivertliler, Perotti’ye 3 senelik sözleşme öneriyor.Fenerbahçe'nin istediği Diego Perotti kimdir?

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Giuliano Al Nassr'a veda etti Fenerbahçe'den Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer olan ve ilk senesinde şampiyonluk yaşayan Giuliano, bu sezon ise kulübüyle sorunlar yaşadı. Birçok kulüpten teklifler alan Brezilyalı oyuncu takımdan ayrılmak istese de, Al Nassr Kulübü buna izin vermemişti. Hatta oyuncunun, ülkeden çıkışı bile yasaklanmıştı."Konuşmak istemediğim nedenlerden dolayı ayrılıyorum"Fakat Brezilyalı oyuncu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Al Nassr kulübüne veda etti. Giuliano yaptığı açıklamada, "2 yıldır birlikte yaşadığımız birçok duygu için tüm Al Nassr hayranlarına teşekkür ediyorum. Lig ve Süper Kupa'yı kazandık ve harikaydı. Şu anda konuşmak istemediğim nedenlerle bugün Al Nassr'dan ayrılıyorum. AlNassr kariyerimin bir parçası ve kulübün tarihinin bir parçası olma fırsatına sahip olduğum için minnettarım. Takım arkadaşlarıma her şey için teşekkür eder, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'ye geri dönebilirFenerbahçe'den Al Nassr'a 10.5 milyon euro karşılığında transfer olan Giuliano'nun, yeninden sarı-lacivertli takıma dönme ihtimali bulunuyor. Suudi Arabistan ekibinin, Brezilyalı oyuncunun taksitini ödemediği için CAS'a başvurulmuş ve dava sonucunda Fenerbahçe haklı bulunmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı-lacivertlilerin, 30 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katabileceği iddia edildi.CAS'tan Fenerbahçe'ye müjdeli haberGiuliano'nun transfer bilmecesi: Al Nassr ülkeden çıkmasına izin vermiyor



