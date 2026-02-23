Emre Belözoğlu: 3 tane Fenerbahçeli oyuncu da yere yattı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe karşısında alınan bir puanı değerlendirdi. Kadıköy'den puan çıkarmanın zor olduğunu belirten Belözoğlu, zaman geçirme sorusuna da yanıt verdi.
Trendyol Süper Lig 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanda son dakikada bulduğu golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Bir puanla alt sıralarda nefes alan turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.
Belözoğlu şöyle konuştu;
"Oyuncularıma teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye de ligde ve Nottingham maçında başarılar dilerim."
"1 puanı hak ettik, Kadıköy'den puan çıkarmak gerçekten zor. Oyuncularımı bu yüzden tebrik ederim."
"Fenerbahçe'de çok vefa da gördüm vefasızlık da gördüm ama her zaman Fenerbahçe kalbimde farklı bir yerde olacak ne olursa olsun. Burada her zaman Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim için zor olacak."
"Oyuncularıma hiçbir zaman 'Yere yat' demedim. Hiçbir zaman böyle bir teknik adam da olmadım. Maç 1-0 olunca da 3 tane Fenerbahçeli oyuncu yere yattı. Oyun içinde bunlar olabiliyor. Oyuncuların kendi içinde vermiş olduğu kararlar bunlar."