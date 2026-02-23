Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Emre Belözoğlu: 3 tane Fenerbahçeli oyuncu da yere yattı

Emre Belözoğlu: 3 tane Fenerbahçeli oyuncu da yere yattı

23:2123/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe karşısında alınan bir puanı değerlendirdi. Kadıköy'den puan çıkarmanın zor olduğunu belirten Belözoğlu, zaman geçirme sorusuna da yanıt verdi.

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Kasımpaşa deplasmanda son dakikada bulduğu golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.

Bir puanla alt sıralarda nefes alan turuncu-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu şöyle konuştu;

'Başarılar dilerim'

"Oyuncularıma teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye de ligde ve Nottingham maçında başarılar dilerim."

'Puan çıkarmak gerçekten zor'

"1 puanı hak ettik, Kadıköy'den puan çıkarmak gerçekten zor. Oyuncularımı bu yüzden tebrik ederim."

'Fenerbahçe kalbimde farklı bir yerde'

"Fenerbahçe'de çok vefa da gördüm vefasızlık da gördüm ama her zaman Fenerbahçe kalbimde farklı bir yerde olacak ne olursa olsun. Burada her zaman Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim için zor olacak."

'3 tane Fenerbahçeli oyuncu yere yattı'

"Oyuncularıma hiçbir zaman 'Yere yat' demedim. Hiçbir zaman böyle bir teknik adam da olmadım. Maç 1-0 olunca da 3 tane Fenerbahçeli oyuncu yere yattı. Oyun içinde bunlar olabiliyor. Oyuncuların kendi içinde vermiş olduğu kararlar bunlar."




#Kasımpaşa
#Fenerbahçe
#Emre Belözoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 24 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Antalya il il imsak vakitleri