Ertuğrul Doğan: "Şampiyonluktan sonraki süreci yönetmekte temel eksikliklerimiz oldu"

Trabzonspor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu dün Hayri Gür Spor Salonunda gerçekleştirilen toplantı ile başladı. Bugün yapılacak seçimle tamamlanacak olan olağanüstü genel kurulda Ahmet Ağaoğlu yönetiminde yöneticilik yapan Ertuğrul Doğan, seçime tek başkan adayı olarak girecek.





Dünkü açılış toplantısında Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu mali ve idari yönden ibra edildi. Genel kurulda. 9 bin 278 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Bordo-mavili kulübün 55 yıllık tarihinde 48. yönetim kurulu bugün seçilecek. Yeni yönetim kurulu. 20 aylığına göreve getirilecek.





🗳️Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurul’unda oy verme işlemi başladı pic.twitter.com/WpeZzrKIIw — SPOR (@yenisafakspor) March 26, 2023





Bugünkü seçimli genel kurul ise saat 09.00'da başladı. Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına giderek oy kullandı. Oy verme işlemi saat 16.00'da tamamlanacak.





Genel Kurul'da oy kullanımı öncesi konuşma yapan Başkan Adayı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor sadece Trabzon'dan ibaret değildir. Efsane Başkanımız Şamil Ekinci'nin dediği gibi, 'Kökleri Trabzon'dan dalları bütün dünyaya yayılmış bir çınar ağacıdır.' Bu ağacın gölgesi altında bulunmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu kürsüden dalları Mardin'e, İstanbul'a, Artvin'e, Tokyo'ya, New York'a hatta Papua Yeni Gine'deki armaya sevdalı tüm bordo-mavili yüreklere selam olsun" diyerek sözlerine başladı.





Ertuğrul Doğan: "5 yılda 4 kupayı müzemize koyduk"





Daha sonrasında bugüne kadarki süreçten kısaca bahseden Doğan, "Sevgili delegelerimiz, şampiyon başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Nisan 2018'de göreve geldiğimizde kulübümüzün durumu ortadaydı. Finansal olarak açıkçası bitik durumdaydık. Hem ekonomimizi iyileştirmek hem de takımımızı yarışın içinde tutmak hiç kolay olmadı. Zor yollardan geçtik ancak camiamızın sonsuz desteği ile engelleri aşmayı bildik. Yaklaşık 5 yıllık süreçte birbirinden değerli 4 kupayı müzemize koyduk. Bunlardan biri de 10 sene sonra gelen 8. şampiyonluğumuzdur" dedi.





Ertuğrul Doğan: "Şampiyon başkanımız Ahmet Ağaoğlu ile birlikte 2018'de göreve geldiğimizde kulübün durumu ortadaydı. Finansal olarak bitik durumdaydık. Hem ekonomimizi iyileştirmek hem de takımı yarışın içinde tutmak kolay olmadı." pic.twitter.com/2j59i0zCZ9 — SPOR (@yenisafakspor) March 26, 2023





Ertuğrul Doğan: "Temel eksikliklerimiz oldu"





Tek Başkan Adayı olarak seçime giren Doğan kötü gidişat için, "Bu sezon, yapılan eleştirilere hak veriyorum. Maalesef şampiyonluktan sonraki süreci doğru yönetmekte bazı temel eksiklerimiz oldu. Bugün artık yeni bir sayfa açmanın, kulübümüzün ekonomisini sürdürebilir hale getirmenin ve tüm kulvarlarda yarışacak bir kadro oluşturmanın zamanı gelmiştir. Kısa ve orta vadeli 5 yıllık makro planımızı hazırladık. Camiamıza detaylarını daha sonra açıklayacağız. Ancak özetlemek gerekirse yol haritamızın ana cümlesi 'Sürdürülebilir ekonomi' olacak. Orta vadede sonuç alacağımıza inandığımız kulübümüze gelir sağlayacak yeni projeler, takım bütçesini düşürmek, üreterek yarışacak bir altyapı organizasyonunu sağlamak ve scouting ana hedefimiz olacaktır. Bu hamlelerimizi yaparken, elbette Trabzonsporumuz'un gerçeği; yarışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.





Ertuğrul Doğan sözlerini, "Değerli Trabzonsporlular, ben ve hepsi birbirinden değerli yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte, bu süreçte atacağımız her adımda size şeffaflık sözü veriyorum. Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde bilin ki Trabzon sporumuz ayakları yere basan ve kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuşacaktır. Başarılarla dolu olması umuduyla yol hikayemize başlıyoruz. Camiamızın dün olduğu gibi bugün de desteğini esirgemeyeceğine inanıyorum. Kongreye tek liste görüyoruz ama görüyorum buradan tek yürek çıkacağız. Hepinizi saygı ve sevgi ile tamamlıyorum. Son olarak kısa süre önce aramızdan ayrılan efsane hocamız, kupaların efendisi Sayın Ahmet Suat Özyazıcı'ya Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek tamamladı.





Trabzonspor başkan adayı Ertuğrul Doğan, 11 numaralı sandıkta oyunu kullandı. pic.twitter.com/0NsvFqnthU — SPOR (@yenisafakspor) March 26, 2023





Ertuğrul Doğan kimdir?





Türkiye’nin elektrik üreten en büyük 20 firmasından biri olan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğrenimini memleketinde gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında “Doğan Akaryakıt” adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı. Gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevini de üstlenen Doğan, 2014 yılında enerji sektörüne adım atan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu.





Ertuğrul Doğan, Trabzon Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu ve Oltan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Trabzon Ticaret Odası Başkan Yardımcısı görevini de ifa etmiştir. 8 Nisan 2018’de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı’na seçilen Ahmet Ağaoğlu’nun yönetim kurulunda yer alan Doğan, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanlık görevini yürütmekteydi. Doğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.



