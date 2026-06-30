Fenerbahçe'den TFF'ye sert tepki: Rezalet!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10+4 olarak uygulanan yabancı futbolcu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini duyurdu.





Federasyonun internet sitesinden konuyla ilgili yayımlanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:





"Son günlerde kamuoyunda sıkça tartışılan Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunda uygulanacak yabancı oyuncu kuralına ilişkin daha önce paylaşılan esaslarda herhangi bir değişikliğe gidilmesi söz konusu değildir. Geçtiğimiz sezon başında bu sezon uygulanacağını duyurduğumuz yabancı futbolcu uygulaması kapsamında, kulüplerin A takım listesinde yer vereceği 10 yabancı futbolcu için herhangi bir yaş kriteri aranmamaktadır. A takım listelerine 14 yabancı futbolcunun yazılması halinde en az 4'ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunluluğu bulunmaktadır."





Böylece kulüpler, A takım listesinde yaş şartı aranmaksızın 10 yabancı oyuncuya yer verebilecek. Listede 14 yabancı futbolcu bulunması halinde ise en az 4 oyuncunun 1 Ocak 2003 ve sonrasında doğmuş olması gerekecek.









Fenerbahçe'den tepki geldi





TFF'nin kararının ardından Fenerbahçe cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. HT Spor'a konuşan Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, federasyonun kararını sert sözlerle eleştirdi.





Uslu, "Federasyonun yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gitmeme kararını rezalet olarak değerlendiriyoruz. Başka ülkelere mi hizmet edeceğiz, onlar için mi çalışacağız? İnşallah bu kararı yeniden gözden geçirir ve değiştirirler. Bir basın toplantısı düzenleyerek de bu kararın ne kadar yanlış olduğunu detaylı şekilde anlatacağız" ifadelerini kullandı.



























