Spor Fenerbahçenin eski futbolcusu Perrotti, Salernitanaya transfer oldu
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Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Perrotti, Salernitana’ya transfer oldu

Geçen sezon kısa bir süre Fenerbahçe forması giyen Arjantinli futbolcu Diego Perotti İtalya Serie ekiplerinden Salernitana'ya transfer oldu.

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Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Perrotti, Salernitana’ya transfer oldu
Diego Perotti

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Diego Perotti, İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana’ya transfer oldu.

2020-2021 sezonunda kısa süreli Fenerbahçe forması giyen Diego Perotti, İtalya Serie A takımlarından Salernitana’ya transfer oldu. 33 yaşındaki Arjantinli orta saha, sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra başka bir takımda oynamamıştı. Kırmızı-beyazlılar için sağlık kontrollerinden geçen Perotti’nin transferi İtalyan ekip tarafından da resmi olarak açıklandı. Sezon başında Fransız yıldız Frank Ribery’i de renklerine bağlayan Salernitana, ligde 10 puanla son sırada yer alıyor.

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