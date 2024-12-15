Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı! İşte sakatlarda son durum

Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı! İşte sakatlarda son durum

20:1915/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
AA
Sonraki haber
Osimhen ve Sanchez idmanın bir kısmında takımla çalıştı.
Osimhen ve Sanchez idmanın bir kısmında takımla çalıştı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, Barış Alper Yılmaz bireysel programı doğrultusunda antrenman yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.


Sakatlığı sona eren Davinson Sanchez ve Victor Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken, Barış Alper Yılmaz bireysel programı doğrultusunda antrenman yaptı.


Sarı-kırmızılı üç oyuncunun Trabzonspor karşısında forma giyip giymeyeceğine yarın karar verilecek.




#Galatasaray
#Trabzonspor
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi? 16 Aralık Pazartesi hangi illerde kar tatili var?