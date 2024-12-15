Galatasaray Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı! İşte sakatlarda son durum

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra iki grup halinde yapılan 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmalarla sona erdi.