Galatasaray'a kötü haber: Yıldız isim cezalı duruma düştü

23:2328/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Lemina bir sonraki Avrupa maçında cezalı duruma düştü.
Lemina bir sonraki Avrupa maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında deplasmanda İngiliz devi Manchester City ile karşı karşıya geldi. Sarı kart gören sarı-kırmızılıların yıldız ismi cezalı duruma düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Galatasaray deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılarda sınırda yer alan orta saha Mario Lemina gördüğü kartın ardından cezalı duruma düştü.

Gabonlu yıldız isim Galatasaray'ın muhtemel play-off turunda forma giyemecek.

Mario Lemina - Doku mücadelesinden kare.



