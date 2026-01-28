Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City maçı öncesi Lucas Torreira'nın yedek kalma sebebini açıkladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında deplasmanda İngiliz devi Manchester City ile karşılaşacak. Etihad Stadı'nda oynanacak maç saat 23.00'te başlayacak.
Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Kadro tercihlerine değinen Buruk, Lucas Torreira'nın yedek başlama nedenini açıkladı.
Buruk, "Ufak tefek ağrıları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor." ifadelerini kullandı.