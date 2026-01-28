Yeni Şafak
Okan Buruk Torreira'yı yedek bırakma sebebini açıkladı

22:3028/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester City maçı öncesi Lucas Torreira'nın yedek kalma sebebini açıkladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında deplasmanda İngiliz devi Manchester City ile karşılaşacak. Etihad Stadı'nda oynanacak maç saat 23.00'te başlayacak.

Mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Kadro tercihlerine değinen Buruk, Lucas Torreira'nın yedek başlama nedenini açıkladı.

'Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu'

Buruk, "Ufak tefek ağrıları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor." ifadelerini kullandı.



#Okan Buruk
#Lucas Torreira
#Manchester City
