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Galatasaray'da sakatlık: Eyüpspor maçına devam edemedi

Galatasaray'da sakatlık: Eyüpspor maçına devam edemedi

19:431/12/2024, Pazar
G: 1/12/2024, Pazar
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Galatasaray
Galatasaray

Sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Abdülkerim Bardakcı, Eyüpspor maçında ayak bileğinden sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi.

Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Eyüpspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir sakatlık yaşandı.


Milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadele sonrası ayak bileğinde ağrı hissetti ve kendini yere bıraktı.


Karşılaşmaya devam edemeyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.


Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu ne?

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre Abdülkerim Bardakcı'nın ayak bilek tendonunda ağrı hissettiği, sağlık kontrollerinin ardından son durumunun belli olacağı belirtildi.





#Galatasaray
#Eyüpspor
#Abdülkerim Bardakcı

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