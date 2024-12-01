Galatasaray'da sakatlık: Eyüpspor maçına devam edemedi

Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Eyüpspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

Milli oyuncu Abdülkerim Bardakcı, Halil Akbunar ile girdiği ikili mücadele sonrası ayak bileğinde ağrı hissetti ve kendini yere bıraktı.