Galatasaray'dan dev anlaşma: Puma ile sözleşme uzatıldı

11:5324/10/2025, Cuma
G: 24/10/2025, Cuma
Galatasaray
Galatasaray

Galatasaray Kulübü, forma sponsoru Puma ile yapılan sözleşmenin 2036 yılına kadar uzatıldığını ve ödenecek ücretin revize edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Puma ile yaptığı forma sponsorluk sözleşmesinin 2036'ya kadar uzatıldığını açıkladı.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. (Puma) arasında imzalanan ve 20.11.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen sponsorluk sözleşmesinin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır. Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5) futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır.


Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir.


Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir."






#Galatasaray
#PUMA
#Trendyol Süper Lig
