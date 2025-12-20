Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek.





Süper Lig'deki 16 müsabakada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 39 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi.





Sezondaki 16 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunan Kasımpaşa ise 15 puanla 14. sırada yer alıyor.

















Hedef ilk devreyi lider kapatmak





Galatasaray, yarın Kasımpaşa karşısında galip gelerek Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlamayı hedefliyor.





Sarı-kırmızılı takım, müsabakada puan alması durumunda 2025-26 sezonunun ilk yarısını en üst sırada bitirecek.





Galatasaray'da eksikler





Sarı-kırmızılı takımda Kasımpaşa maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor.





Galatasaray'da tedavilerine devam edilen Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.





Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da yarın oynayamayacak.





Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için Kasımpaşa'ya karşı görev alamayacak. Osimhen'in ayrıca sarı kart cezası da bulunuyor.













Torreira, sarı kart ceza sınırında





Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.





Uruguaylı oyuncu, yarın kart görmesi halinde ligin 18. haftasındaki Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.















