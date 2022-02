Galatasaray'ın rakibi bugün belli olacak

Avrupa futbolunun kulüp bazında en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Grubunu lider tamamlayan Galatasaray, kuraya seri başı olarak katılacak.

Son 16 turunda, ilk maçlar 10 Mart'ta, rövanşlar ise 17 Mart'ta oynanacak.

Seri başı olan takımlar:

Galatasaray

Kızılyıldız

Eintracht Frankfurt

Leverkusen

Lyon

Monaco

Spartak Moskova

West Ham

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

Porto

Sevilla

Leipzig

Atalanta

Barcelona

Rangers

Real Betis

Braga

The last 16 is set ✅#UEL pic.twitter.com/pYFqiXDWQz — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2022