Galatasaray'ın rakibi bugün belli olacak

Avrupa futbolunun kulüp bazında en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
Grubunu lider tamamlayan Galatasaray, kuraya seri başı olarak katılacak.
Son 16 turunda, ilk maçlar 10 Mart'ta, rövanşlar ise 17 Mart'ta oynanacak.
Seri başı olan takımlar:
- Galatasaray
- Kızılyıldız
- Eintracht Frankfurt
- Leverkusen
- Lyon
- Monaco
- Spartak Moskova
- West Ham
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:
- Porto
- Sevilla
- Leipzig
- Atalanta
- Barcelona
- Rangers
- Real Betis
- Braga
The last 16 is set ✅#UEL pic.twitter.com/pYFqiXDWQz
The last 16 is set ✅#UEL pic.twitter.com/pYFqiXDWQz— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2022