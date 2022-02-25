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Galatasaray'ın rakibi bugün belli olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri bugün belirlenecek. Kuraya seri başı olarak katılacak temsilcimiz Galatasaray'ı zorlu rakipler bekliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın rakibi bugün belli olacak
UEFA Avrupa Ligi'nde kura zamanı

Avrupa futbolunun kulüp bazında en önemli ikinci organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Grubunu lider tamamlayan Galatasaray, kuraya seri başı olarak katılacak.

Son 16 turunda, ilk maçlar 10 Mart'ta, rövanşlar ise 17 Mart'ta oynanacak.

Seri başı olan takımlar:

  • Galatasaray
  • Kızılyıldız
  • Eintracht Frankfurt
  • Leverkusen
  • Lyon
  • Monaco
  • Spartak Moskova
  • West Ham

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri:

  • Porto
  • Sevilla
  • Leipzig
  • Atalanta
  • Barcelona
  • Rangers
  • Real Betis
  • Braga

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