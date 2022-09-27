Spor Jorge Jesusun 3 vazgeçilmez yerli oyuncusu
FUTBOL FUTBOL

Jorge Jesus'un 3 vazgeçilmez yerli oyuncusu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus yerli rotasyonunda sıkıntı çekmiyor. Kadroda kaliteli yerli oyuncuların olması deneyimli teknik adamın yabancı oyuncu kuralında elini güçlendiriyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Jorge Jesusun 3 vazgeçilmez yerli oyuncusu
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde geride kalan 6 maçın tamamında 8 yabancı, 3 yerli futbolcuyla sahaya çıktı. Jesus, 6 maçın 5’inde Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor’a ilk 11’de görev verdi. Bu üçlüden sadece Emre Mor, Kasımpaşa maçında yedek soyunurken, sağ kanatta İrfan Can Kahveci görev yaptı.

Derbide bu üçlü olacak

Jesus’un, derbide de Altay Bayındır-Emre Mor-Ferdi Kadıoğlu’na ilk 11’de şans vereceği öğrenildi. Fenerbahçe çalıştırıcısı, hücum hattında Emre Mor’un hızından, dribbling yeteneğinden faydalanmak istiyor. Emre Mor teknik direktör Jorge Jesus’un derbideki en önemli hücum silahı olacak.

Altay'a özel ilgi

Jesus’un vazgeçilmezlerinden olan kaleci Altay’ın son dönemdeki performansı ise düşündürüyor. Milli file bekçisinin yaptığı hatalı çıkışların yanı sıra yan toplarda yaptığı bireysel hatalar da dikkat çekiyor. Altay’ın Faroe Adaları ile oynadığı milli maçta ikinci golde hatalı çıkış yapması da formsuz görüntüsünü ortaya koyuyor. Jesus, milli kaleci ile derbi öncesi bir görüşme yaparak, kendisine olan güvenini dile getirecek.

  • Jesus, Altay’a alternatif transfer edilen İrfan Can Eğribayat ve genç file bekçisi Osman Ertuğrul Çetin’in milli kaleciyi zorlayacak düzeyde olmadığını düşünüyor. Tecrübeli teknik adam bu yüzden formsuz olmasına rağmen bundan sonraki maçlarda Altay’a görev verecek.

Jorge Jesus: Derbiyi kazanıp yola devam edelim
SPOR
Jorge Jesus: Derbiyi kazanıp yola devam edelim


Tam bir kazma!

'Tam bir kazma!'

​Ünlü yorumcunun Weghorst sözleri tepki çekti.
Gerçek maliyeti ortaya çıktı

Gerçek maliyeti
ortaya çıktı

​Galatasaray Icardi'de çok bonkör.
Derbiyi kazanıp yola devam edelim

'Derbiyi kazanıp
yola devam edelim'

​Jorge Jesus, Beşiktaş maçı öncesinde oyuncularını motive ediyor.
Yeni sistem

Yeni sistem

​Oyunu domine etmek adına yeni bir anlayışı sahaya yansıtacak.
Amedspor kapatılsın

Amedspor kapatılsın

​Türkiye'nin önde gelen taraftar grupları, Amedspor'un kapatılması için kampanya başlattı.
TFF 1.Lig'e<br>gitti

TFF 1.Lig'e
gitti

​Önder Karaveli'nin çalıştıracağı takım belli oldu.
'Milli takım <br>beni bırakmış'

'Milli takım
beni bırakmış'

​Caner Erkin'den sitem dolu paylaşım.
Resmen açıklandı

Resmen açıklandı

​Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu.
Kadrodan çıkarıldı

Kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Takım'da Arda Güler şoku.
Uçak biletini <br>Fenerbahçe mi aldı?

Uçak biletini
Fenerbahçe mi aldı?

​Tayyip Talha Sanuç'a merak edilen soru yöneltildi.
Madeni paralar <br>satırlar ve taşlar...

Madeni paralar
satırlar ve taşlar...

Bursaspor Başkanı Amedspor maçında yaşananlara isyan etti.
'6 haftayı <br>herkes unutsun'

'6 haftayı
herkes unutsun'

Volkan Demirel soruları yanıtladı.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Trabzonspor'da Norveçli oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.