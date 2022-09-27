Jorge Jesus'un 3 vazgeçilmez yerli oyuncusu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde geride kalan 6 maçın tamamında 8 yabancı, 3 yerli futbolcuyla sahaya çıktı. Jesus, 6 maçın 5’inde Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor’a ilk 11’de görev verdi. Bu üçlüden sadece Emre Mor, Kasımpaşa maçında yedek soyunurken, sağ kanatta İrfan Can Kahveci görev yaptı.

Derbide bu üçlü olacak

Jesus’un, derbide de Altay Bayındır-Emre Mor-Ferdi Kadıoğlu’na ilk 11’de şans vereceği öğrenildi. Fenerbahçe çalıştırıcısı, hücum hattında Emre Mor’un hızından, dribbling yeteneğinden faydalanmak istiyor. Emre Mor teknik direktör Jorge Jesus’un derbideki en önemli hücum silahı olacak.

Altay'a özel ilgi

REKLAM

Jesus’un vazgeçilmezlerinden olan kaleci Altay’ın son dönemdeki performansı ise düşündürüyor. Milli file bekçisinin yaptığı hatalı çıkışların yanı sıra yan toplarda yaptığı bireysel hatalar da dikkat çekiyor. Altay’ın Faroe Adaları ile oynadığı milli maçta ikinci golde hatalı çıkış yapması da formsuz görüntüsünü ortaya koyuyor. Jesus, milli kaleci ile derbi öncesi bir görüşme yaparak, kendisine olan güvenini dile getirecek.

Jesus, Altay’a alternatif transfer edilen İrfan Can Eğribayat ve genç file bekçisi Osman Ertuğrul Çetin’in milli kaleciyi zorlayacak düzeyde olmadığını düşünüyor. Tecrübeli teknik adam bu yüzden formsuz olmasına rağmen bundan sonraki maçlarda Altay’a görev verecek.

SPOR Jorge Jesus: Derbiyi kazanıp yola devam edelim



