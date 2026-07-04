Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kassoum Ouattara: Meydan okumaya geldim

Kassoum Ouattara: Meydan okumaya geldim

11:424/07/2026, Cumartesi
G: 4/07/2026, Cumartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Ouattara 'kartal' pozu verdi.
Ouattara 'kartal' pozu verdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kassoum Ouattara, "Buraya iyi bir meydan okumaya geldim" dedi. 21 yaşındaki sol bek, takım halinde hücum futbolu oynayarak iyi bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi.

Siyah-beyazlı futbolcu, Samorin kentindeki Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Süper Lig'in zorluk derecesini bildiğini vurgulayan Ouattara, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Buraya iyi bir meydan okumaya geldim. Yeni bir lig. Süper Lig'in zor bir lig olduğunu biliyorum. Burada iyi ve güçlü takımların olduğunu biliyorum. En iyi takıma geldiğimi düşünüyorum. O yüzden mutluyum" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun oyun sistemini sevdiğini anlatan 21 yaşındaki oyuncu, "Zaten hücum futbolu oynamak, önde basmak benim istediğim şeyler. Bence bu anlamda çok iyi bir takım olacağız. Hocamızla beraber hücum futbolu oynayarak ve önde basarak burada çok iyi bir sezon geçireceğiz" diye konuştu.


Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu anlatan Ouattara, "Beşiktaş'ı tabii ki biliyorum. Taraftarı da çok iyi tanıyorum. Şimdiye kadar çok fazla maçını izledim, taraftar ve Beşiktaş ile ilgili çok fazla bilgim var. Zaten ben de bu büyüklüğü görmek için buradayım" dedi.


Hücum futbolunu sevdiğini dile getiren genç sol bek, "Ben bir defans oyuncusuyum. Hücumu da çok seviyorum. Çok koşan bir oyuncuyum. Kontrataklarda gerçekten iyi bir oyuncuyum. Ofansif bir defans oyuncusuyum. Şut atmayı, orta açmayı, 1'e 1'lerde rakibe gitmeyi seviyorum. İyi bir defans oyuncusu olduğumu düşünüyorum ama aynı zamanda iyi bir hücumcu olduğumu da düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Burada olduğum için çok heyecanlıyım"

Kassoum Ouattara, Beşiktaş'ın teklifini kabul ederken çekimser davranmadığını aktardı.


Beşiktaş'ta tanıdığı oyuncuların varlığından söz eden Ouattara, "Kimseyle konuşmadım. Ama burada tanıdığım oyuncular var. Emmanuel Agbadou'yu, Junior Olaitan'ı tanıyorum. Teklif geldiği zaman kabul etme konusunda çekinmedim. Kabul ettim. Ligi ve onları tanıyorum. Burada olduğum için çok heyecanlıyım" şeklinde görüş belirtti.


Beşiktaş taraftarının karşısında oynayacak olmaktan heyecan duyduğunu anlatan Kassoum Ouattara, "Futbolcular, futbolu taraftarlar için oynarlar. Onlar için sahada mücadele ederler. Bizim taraftarımızın da çok iyi olduğunu biliyorum. Bu açıdan çok mutluyum. 40 bin taraftarın önünde oynayacağım gün için çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Savunmasını geliştirmek istediğini de belirten Fransız oyuncu, "Ben defans oyuncusuyum, aynı zamanda genç bir oyuncuyum. Buraya öğrenmek için geldim. Evet hücum yapmayı, kendimi göstermeyi seviyorum. Bu anlamda kendimi rahat hissediyorum. Ancak öncelikle bir defans oyuncusuyum. Defans özelliklerimi geliştirmek ve daha iyiye gitmek için buradayım. Bunun üzerine çalışacağım" ifadelerini kullandı.


Kassoum Ouattara, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:


"Burada olduğumdan dolayı çok iyi hissediyorum. Takım arkadaşlarımla ve çalışanlarla iyi bir iletişim kuracağımı anlıyorum. Hazırım, burada olduğum için mutluyum. Çok iyi çalışacağım ve kendimi geliştireceğim."


Röportajın son bölümünde saha sulama sisteminin devreye girmesiyle eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.





#Beşiktaş
#Kassoum Ouattara
#Monaco
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sosyal yardım alanlara temmuz müjdesi! 65 yaş, evde bakım ve SED ödemeleri değişti: İşte hesaplara yatacak net rakamlar