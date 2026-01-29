UEFA Şampiyonlar Ligi son hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda İngiliz devi Manchester City ile karşı karşıya geldi.

Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 2-0 mağlubiyetle ayrıldı.

City'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Erling Haaland ve 27. dakikada Cherki kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray lig aşamasını ilk 24 içerisinde bitirdi ve son 16 turu için play-off oynamaya hak kazandı.





MANCHESTER CITY - GALATASARAY İLK 11'LER

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, O'Reilly, Bernardo Silva, Cherki, Doku, Haaland, Marmoush

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, İlkay Gündoğan, Sara, Barış Alper, Sane, Osimhen.







MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

3' Rakibimiz gole çok yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Rayan Ait-Nouri ortasını penaltı noktasının sağına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Erling Haaland yükselerek kafa vuruşunu yaptı ancak top sol kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

11' Orta alandan gelişen atakta Jeremy Doku ara pasını gönderdi ve Erling Haaland kalecimizle karşı karşıya kaldı. Golcü oyuncu ceza sahasına girer girmez aşırtma vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

24' Nico O'Reilly topla birlikte ceza yayına yaklaştı ve çok sert vuruyor ancak kalecimiz Uğurcan Çakır yukarı doğru uzanarak meşin yuvarlağı yumruğu ile çıkartmayı başardı.

26' Gole yaklaştık! Sağ kanattan gelişen atağımızda Roland Sallai pasını altıpas sağ çaprazına hareketlenen Victor Osimhen'e gönderdi. Golcü oyuncumuz topla buluşur buluşmaz yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Gianluigi Donnarumma iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

29' Sol kanatta topla buluşan Jeremy Doku ceza sahasına girdi ve pasını penaltı noktasının sol tarafına doğru hareketlenen Rayan Cherki'ye gönderdi. Tercübeli oyuncu topla buluşur buluşmaz yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 2-0.

İKİNCİ YARI

55' Sol kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Gabriel Sara ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Victor Osimhen kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak doğrudan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın üzerine gitti.

64' Gole çok yaklaşıyoruz! Roland Sallai'nin pası ile ceza yayı içerisinde topla buluşan Victor Osimhen bekletmeden yerden çok sert vurdu ancak kaleci Gianluigi Donnarumma bu topu güçlükle çıkartmayı başardı.

65' Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Phil Foden yerden vuruşunu yapıyor ve top savunmamızdan geri geldi. Pozisyonun devamında oluşan karambolde altıpas sol çaprazında topla buluşan Rayan Ait-Nouri bekletmeden vuruşunu yaptı ancak kalecimiz Uğurcan Çakır bir kez daha gole geçit vermedi.





MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇ SONUCU





MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Manchester City - Galatasaray maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- İlkay ve Sane, eski takımlarına karşı sahada

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımları Manchester City'ye karşı mücadele etti.





Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.





Müsabaka öncesinde statta kadrolar sayılırken ev sahibi takım taraftarları, iki futbolcuyu coşkuyla alkışladı.





- İlkay'a kaptanlık jesti

Galatasaray'da tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, eski takımı Manchester City karşısında kaptanlık pazubendini taktı.

Manchester City formasını terlettiği 8 sezonda 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan tecrübeli futbolcu, mücadeleye kaptan olarak çıktı.

İlkay, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı göstermişti.





- Singo, 67 gün sonra kadroda

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, yaklaşık 2 ay sonra kadroya girdi.

Son olarak 22 Kasım 2025'teki Gençlerbirliği müsabakasında forma giyen Singo, tendon sakatlığı nedeniyle 67 gün sahalardan uzak kaldı. Singo, uzun bir süreden sonra ilk kez Manchester City mücadelesiyle kadroya döndü.





- Taraftarı yalnız bırakmadı

Galatasaray taraftarı, Manchester City deplasmanında kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurarak takımlarına destek oldu.

Türkiye, Avrupa'nın farklı ülkeleri ve İngiltere'nin farklı şehirlerinden gelen yaklaşık 3 bin sarı-kırmızılı futbolsever, Etihad Stadı'nda kendileri için ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Gün boyunca şehirde renkli bir atmosfer oluşturan Türk taraftarlardan bazıları ev sahibi tribüne bilet alarak Galatasaray'ı destekledi.



